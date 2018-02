Miljøstyrelsen advarer mod ny legetøjsdille: Børn kan risikere at udvikle allergi

De er små og ser uskyldige ud, men det kan være en god idé at være på vagt over for den nye legetøjsdille, de såkaldte »Squishy«-figurer.

Ifølge Miljøstyrelsen bør forældre undgå parfumerede squishies, da de kan indeholde kemikalier, der kan være allergifremkaldende.

»Børn er i udgangspunktet mere følsomme over for kemikaliepåvirkninger end voksne, og da det er et produkt, som børn sidder med i hånden i længere tid ad gangen, kan der være en høj udsættelse, hvis kemikalier afgives fra legetøjet,« skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen har nu sat gang i en undersøgelse af squishies, der lugter kemisk, for at fastslå, hvordan de påvirker børns sundhed.

Legetøjet er typisk lavet af et skummateriale, som man kan trykke sammen, hvorefter det folder sig ud igen. Der er ofte formet som dyr eller mad, ligesom flere af dem har en særlig, kraftfuld lugt.

Miljøstyrelsen opfordrer desuden forældre til at løbe CE-mærkede squishies.