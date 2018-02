»Børn er som hunde«, kongedrømme og kærlighed: 10 mindeværdige citater fra prins Henrik

Han vidste formentlig ikke, at det ville blive et af de citater, der ville følge ham resten af livet, da han i 2002 mødte op til et interview med BT.

Kort forinden var der blevet afholdt den årlige nytårskur, hvor hans hustru - dronning Margrethe - måtte melde afbud. Hendes afløser som vært blev kronprins Frederik, og det fik prins Henrik til at gøre sig tanker om sin plads i hierarkiet:

»Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor?« Prins Henrik »Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor?«

»Det er, hvordan man ser mig, der optager mig. Det er ikke, hvordan jeg klarer mit job og gør det, der er det afgørende. Det er, hvordan jeg bliver betragtet. Det er, når jeg bliver nedvurderet eller ydmyget. Når jeg læser, at jeg bliver kasseret som nummer to,« udtalte prins Henrik til avisen.

Tre år efter fik han titlen »prinsgemal«, men dermed var snakken om hans titel eller rolle i Kongehuset langt fra forbi. På et pressemøde i februar 2015 valgte han igen at tale ud, denne gang foran den hollandske presse i forbindelse med et statsbesøg.

»Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor? Hvorfor skal Danmark kopiere England og ikke kopiere Spanien eller Skotland? Dronningerne af Skotland har gjort deres mænd til konger,« sagde prins Henrik.

Prins Henrik har generelt aldrig været bange for at tale om kønsroller og ligestilling.

»Børn er som hunde eller heste, de skal tæmmes, for at man kan få et godt forhold til dem« Prins Henrik »Børn er som hunde eller heste, de skal tæmmes, for at man kan få et godt forhold til dem«

»Efter min mening er det lykkeligt for en familie, hvis det er manden, der står for styret. Der er pligter i et hus, som kun en kvinde kan tage sig af, og som manden ikke kan overtage – børnepasning, madlavning og så videre,« udtalte han i et interview med Berlingske i 1967.

Netop børnepasning havde prins Henrik et ganske klart svar på, hvordan man burde håndtere, i samme interview fra 1967.

»Børn er som hunde eller heste, de skal tæmmes, for at man kan få et godt forhold til dem,« sagde han og fortsatte:

»Jeg har selv fået mine lussinger - det tager man ikke skade af.«

Et andet omdiskuteret emne, som prins Henrik har udtalt sig markant om, er rygning. I 2001 blev dronning Margrethe kritiseret for sine rygevaner, og her valgte hendes husbond at tage hende i forsvar.

»Jeg mener - og det kan jeg sige, fordi jeg er holdt op med at ryge - at man skal ikke lade sig imponere eller påvirke af politisk korrekthed. Det er det mest tåbelige, jeg har hørt, fordi politisk korrekthed fører til nypuritanisme, og det er der ingen, der ønsker,« sagde prins Henrik.

Generelt har prins Henrik flere gange både forsvaret og erklæret sin kærlighed til sin kone, dronning Margrethe. Et af de mest kendte eksempler finder man fra hans bryllupstale til hende den 10. juni 1967.

»Jeg var så glad, så glad for at være far, fordi jeg satte en stor vægt i faderskabet. Selvom jeg har haft meget tid med mine sønner, synes jeg ikke det var nok. Jeg ville gerne have haft mere tid til at være sammen med dem, men sådan er livet« Prins Henrik »Jeg var så glad, så glad for at være far, fordi jeg satte en stor vægt i faderskabet. Selvom jeg har haft meget tid med mine sønner, synes jeg ikke det var nok. Jeg ville gerne have haft mere tid til at være sammen med dem, men sådan er livet«

»Jeg kom fra et blomsternes land til en blomstrende have; syren og guldregn, hyld og bonderose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøftekanten. Men pigen var dog havens allersomdejligste pynt,« sagde prins Henrik.

Samtidig har han kaldt dronning Margrethe den »sødeste og mest intelligente pige, jeg nogensinde har mødt«.

En anden bryllupstale, der vakte opsigt, fandt sted under kronprinsparrets bryllup den 14. maj 2004, hvor han henvendte sig direkte til sin nye svigerdatter, kronprinsesse Mary:

»Siden vores første møde har jeg lagt mærke til dine forbehold og din pligtopfyldenhed, der matcher din styrke og din kontrol med dine følelser – disse er vigtige kvaliteter i dit kommende liv, der åbner dets officielle døre for dig på denne glade dag. Velkommen ind i vores familie og vores hjerter, hvor du altid vil finde varme og kan søge tilflugt, skulle du få behov for det«.

Også hans to sønner, prins Joachim og kronprins Frederik, har prins Henrik udtalt sig ømt omkring.

»Jeg var så glad, så glad for at være far, fordi jeg satte en stor vægt i faderskabet. Selvom jeg har haft meget tid med mine sønner, synes jeg ikke det var nok. Jeg ville gerne have haft mere tid til at være sammen med dem, men sådan er livet,« har han udtalt til DR.

Og lad os så slutte af med et citat og en passage fra Jyllands-Postens artikel »Den fremmede prins« om prins Henrik i 2005:

»Døden er for mig en naturlig ting,« siger prinsen sagte. »Den kan komme når som helst - og er lige så naturlig som at spise eller sove.«

De frygter ikke døden?

»Nej. Slet ikke. Jeg tænker på den, men ligesom jeg kan sige, at jeg i aften vil sove godt, kan jeg sige, at i aften vil jeg dø godt. Det er min filosofi.«