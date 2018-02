Dronning Margrethe og prins Joachim besøgte prins Henrik på Rigshospitalet

Dronning Margrethe ankom fredag eftermiddag til Rigshospitalet for at besøge sin mand, prins Henrik.

Det skriver Ekstra Bladet.

Prins Henriks alvorlige tilstand går verden rundt

Kort forinden var prins Joachim ankommet sammen med sine to ældste sønner, prins Felix og prins Nikolai.

Både dronningen og prins Joachim var på hospitalet i en time indtil omkring klokken 17, hvorefter de forlod Rigshospitalet.

Kongehuset har fredag meldt ud, at prins Henriks situation er »alvorligt forværret«.

Overlæge: Lungeinfektioner er alvorlige for ældre mennesker

Han har været indlagt siden den 28. januar på Rigshospitalet og er blevet behandlet for en infektion i lungerne samt undersøgt for en tumor i lungen, der viste sig at være godartet.

Også kronprins Frederik er vendt hjem fra De Olympiske Vinterlege i Sydkorea for at besøge sin far. Han er endnu ikke nået frem til Rigshospitalet.