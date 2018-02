Kongehusekspert: »Alvorligt når kronprinsen haster hjem til Danmark«

Det er et klart udtryk for situationens alvor, at kronprins Frederik har aflyst sit ophold i Sydkorea i lyset af sin far prins Henriks alvorligt forværrede tilstand.

Det vurderer Lars Hovbakke Sørensen, kongehusekspert og adjunkt, ph.d. ved University College Sjælland.

»Det tyder på, at Kongehuset tager sagen alvorligt. Ellers ville man normalt ikke kalde kronprinsen hjem fra en udlandsrejse. Det er helt klart, at tegn på, at prins Henriks situation kan være noget alvorligt,« siger han.

Det er ikke sket de seneste mange år, at en udlandsrejse pludselig er blevet afbrudt, og det tyder på, at der er frygt for noget akut med prins Henrik, påpeger Lars Hovbakke Sørensen.

Overlæge: Lungeinfektioner er alvorlige for ældre mennesker

Senest kronprinsen afbrød en udlandsrejse på grund af sygdom i familien var angiveligt i 2000. Dengang skyndte han sig hjem fra Australien for at være ved sin mormor dronning Ingrids sygeleje. Hun døde dagen efter hjemkomsten, den 7. november 2000 i en alder af 90 år.

Kronprinsen var i Sydkorea i forbindelse med vinter-OL, hvor han blandt andet skulle overvære den store åbningsceremoni fredag. Netop OL er noget, der optager kronprinsen meget, fordi han er medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Lars Hovbakke Sørensen hæfter sig også ved, at Kongehuset fredag morgen udsendte en officiel pressemeddelelse med beskeden om, at prinsens tilstand er alvorligt forværret.

»Det gør Kongehuset ikke normalt, hvis ikke de vurderer, at der kan være noget alvorligt,« siger han.

Prinsens bror, Étienne de Monpezat, siger til BT, at han endnu ikke er på vej til Danmark, da han afventer de seneste nyheder.

»Jeg ved, at min bror ikke har det godt. Det ser ud til at være et spørgsmål om uger,« siger Étienne de Monpezat.

Kongefamilien samles om prins Henrik: Mange indlæggelser de seneste to år

Prins Henrik har de seneste uger været indlagt på Rigshospitalet for at modtage behandling i forbindelse med en godartet tumor, der blev opdaget i hans venstre lunge. Han er i øjeblikket indlagt på infektionsmedicinsk afdeling for at blive behandlet for lungeinfektion.

Fredag morgen meddelte Kongehuset, at den 83-årige prins' tilstand er »alvorligt forværret.« Ud over det ønsker Kongehuset ikke at give yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.