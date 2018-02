De regnede egentlig med, at de ville være færdige med ordbogen i 2018. Det skulle dog vise sig at være nemmere sagt end gjort. Den nuværende projektleder, Viggo Sørensen, er da også helt med på, at han med sine 76 år nok ikke kommer til at se den færdige udgave af ordbogen.

»Men det er en stor glæde at se den godt i vej. Jo længere vi kommer, jo mere overbevist er jeg om, at arbejdet bliver ført til ende,« fortæller han til TV 2 Østjylland.

Bogen omfatter ord, der blev brugt i Jylland mellem 1850 og 1925.

Han fortæller også, at der stadig er godt 30 års arbejde tilbage, da man på nuværende tidspunkt kun er nået til 'K'. Og det er kun, hvis holdet bag ordbogen arbejder meget hårdt.

Grunden til at det har taget så lang tid at lave ordbogen er, at der har været en noget uforudsigelig udvikling i arbejdsmetoderne. Det begyndte nemlig med, at meget af arbejdet blev lavet på skrivemaskiner. Men da computeren kom til, kom der pludselig andre muligheder for Jysk Ordbog.

Den skiftende digitalisering har da også været den største udfordring for holdet bag bogen. På grund af skiftende computersystemer, særlig efter år 2000, har projektet haft sit hyr med teknologien.

Også i den anden ende af landet forskes der i dialekt. På Københavns Universitet sidder der også et hold dialektforskere, der lige nu er i gang med en ordbog over de østdanske dialekter.