Studenterforening: DTU har manglet procedure for sexchikane

En anonym plakatkampagne på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har gjort det klart for ledelsen og universitets studenterforening, at der mangler klare retningslinjer for, hvad de studerende gør, hvis de oplever sexchikane.

- Som studerende på DTU har man stort set ikke haft nogen mulighed for at vide, hvad man skulle gøre af sig selv, hvis man bliver udsat for sexchikane.

- Så hvis man har været udsat for sexchikane, kan jeg godt forstå, at der har været en frustration over, hvad man skal gøre af sig selv, siger Lars Holm, der er formand for studenterforeningen Polyteknisk Forening på DTU.

Over 100 anonyme plakater med beretninger om sexchikane blev i starten af ugen hængt op på DTU i Lyngby.

Plakaterne fik kun lov at hænge på skolen i kort tid, fordi de gik mod skolens plakatpolitik ved at være anonyme.

DTU stopper anonym plakatkampagne mod sexisme

Men selv om de ikke fik et langt liv på skolens gange, har de fået studenterforeningen og universitetets ledelse til at indse, at emnet ikke har haft nok fokus.

- Man har kunnet gå til vores afdeling for uddannelse og studerende i vores studievejledning, men det har ikke været klart, og der har ikke været nogen klar procedure, siger Lars Holm.

Studenterformanden har de sidste dage haft en intens dialog med skolens rektor og fremsagt forventninger om, at DTU påbegynder en meget aktiv indsats, for at de studerende bliver hørt i sager om sexchikane.

Men Lars Holm ærgrer sig også over, at skolen er kommet i søgelys for sexisme

- Jeg synes, det er er ærgerligt, for som jeg har forstået, er vi et af de universiteter, der rent faktisk har haft det her på dagsorden.

- Vi har en styregruppe for ligestilling og mangfoldighed, hvor vi har to studenterrepræsentanter siddende sammen med DTU's ledelse, hvor vi er opmærksomme på lige netop det her problem, siger han.