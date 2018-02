Overblik: Prøvesager om sexvideo har givet betingede domme

Flere end 1000 unge sigtes for distribution af børneporno i et stort kompleks om deling af sexvideoer af to 15-årige fra 2015 til 2017.

Sexvideoerne blev spredt vidt, og i denne uge har Retten i Randers og Retten i Lyngby taget hul på de første sager. De er såkaldte prøvesager, som skal danne grundlag for at afgøre strafniveauet i de andre sager.

Videoerne blev optaget i 2015 og er efterfølgende delt på Facebook via chatrummet Messenger. I 2016 blev to drenge idømt bødestraffe på 2000 kroner i sagen. Efter dommen fortsatte videoerne dog med at blive spredt.

Ved de første tre prøvesager, der har været indtil videre, har de tiltalte nægtet sig skyldige. De har desuden taget betænkningstid i forhold til, om de ville anke.

Få et overblik over dommene her: