Tre millioner fugle er forsvundet fra landbrugslandet

Udviklingen i landbruget gør det stadig sværere for mange fuglearter at overleve i agerlandet.

- Mange landmænd deltager i at plante nye læhegn med forskellige støtteordninger. De laver småbiotoper, og der er gravet i hundredvis af nye vandhuller, siger han.

- Hvis man flytter penge fra den såkaldte Søjle 1, går det direkte ud over landmandens indkomst. Det er ikke svaret, mener han.

Ifølge Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, er det dog problematisk at ændre på EU-støtten.

Vi skal i højere grad præmiere landmænd, der gør noget for naturen, understreger DOF-formanden.

- Det skyldes ændret landbrugsdrift, og at dyrene er kommet på stald. Man kan godt appellere til landmændene om ikke at fjerne den sidste rest natur derude. Men det er de økonomiske rammer, der bestemmer, hvordan landmanden driver sin jord, siger Egon Østergaard.

Egon Østergaard, formand for DOF, medgiver, at der ikke er noget hurtigt fix.

Der er kraftig tilbagegang for almindelige arter som sanglærke, gulspurv, tornirisk, landsvale og vibe.

- Det vidner om, at vi har mistet meget hverdagsnatur de seneste 40 år. For nogle generationer siden voksede vi næsten alle op på landet og fik syet vibeskriget ind i hjernebarken eller voksede op med lærkesangen, siger han.

Tallet giver et konkret indtryk af det dramatiske tab af fugle i landbrugslandet, påpeger Niels Andersen.

DOF's vibeekspert, Niels Andersen, har sammenholdt udviklingen for de 22 fuglearter fra agerlandet med en bestandsvurdering, DOF lavede i 2011.

Nu er det for første gang beregnet, hvor mange tabte fugle det bliver til.

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) punkttællinger i over 40 år har vist, at eksempelvis fire af fem viber, fem ud af seks agerhøns og mere end halvdelen af alle lærker på markerne er forsvundet.

Danmark har på 40 år tabt over 2,9 millioner af de fugle, som lever i det åbne land. Fire af fem viber er væk.

