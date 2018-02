Flere børn og unge får diagnosen angst eller depression

Andelen af børn og unge, der bliver diagnosticeret med angst eller depression, er tredoblet de seneste ti år.

Tallet er gået fra 2354 til 7189, viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det skriver Politiken tirsdag.

Billigere – men også dårligere – behandling af psykisk syge Fagfolk og patienter kritiserer psykiatrien, og Danske Regioner er langt ad vejen enig.

Tallene omfatter ikke børn og unge, der behandles af eksempelvis privatpraktiserende psykiatere.

Men stigningen betyder ikke nødvendigvis, at flere børn og unge rammes på deres psyke.

Det kan derimod være et tegn på, at man er blevet bedre til at opdage eller diagnosticere dem, der har ondt i psyken, mener overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup Pia Jeppesen.

- Det kan godt være, at flere og flere børn kommer ind i børnepsykiatrien og får en formel diagnose.

- Men det er stadig ikke nået der op, hvor vi diagnosticerer alle børn, der rent faktisk har angst eller depression, siger hun til Politiken.

Ifølge hende vil mindst 20 procent af børn og unge i Danmark, inden de bliver voksne, have opfyldt kriterierne for en tilstand der kan diagnosticeres som enten angst og/eller depression.

Men flere diagnoser er ikke den eneste forklaring, vurderer formanden for organisationen Sind Ungdom, Helge Toksvig Bjerre.

Ifølge ham betyder stigningen også, at der er flere børn og unge, der har fået det dårligt de seneste ti år.

Man er givetvis blevet bedre til at diagnosticere, påpeger han.

Ingen havde set det komme: Hvorfor tog 19-årige Rasmus Toke Burchardt sit eget liv? I november begik en ung mand fra Skive selvmord. Både hans forældre og læge har indberettet det som en bivirkning ved de antidepressive piller, som han fik 18 dage før.

- Men man skal have meget optimistiske briller på, hvis man skal sige, at det her alene er et spørgsmål om, at fagpersonalet i sundhedssystemet er blevet bedre til at diagnosticere, siger formanden til Politiken.

Flere børn og unge har fået det dårligt. Det er, fordi "vi lever i et præstationssamfund" og ikke kun, at man er blevet bedre til at diagnosticere, skriver avisen.