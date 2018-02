På størrelse med 10 fodboldbaner: Danmark får en ny ø

Staten planlægger at bygge en ny, stor ø på seks hektar - svarende til ca. 10 fodboldbaner - midt i Flade Sø i Thy.

Det skriver DR.

Øen er en del af et større miljøprojekt, der skal begrænse forureningen med kvælstof til Limfjorden. Øen skal udformes, så man leder vandet fra Hvidbjerg Å gennem den ca. 450 hektar store Flade Sø - og dermed sikrer rensning af vandet.

Ifølge beregningerne skal vandet have en opholdstid på 29 dage i søen. Det giver tid til, at kvælstof i form af forurenende nitrat ved hjælp af baktier i vandet bliver omdannet til kvælstof i luftform, som forsvinder op i atmosfæren.

Flade Sø i det sydvestlige Thy er i dag omgivet af diger, som kystsikrer vestkysten. Hvidbjerg Å-systemet var tidligere en naturlig del af Flade Sø, men de sidste 150 år har åen været påvirket af kanalbyggeri og afvanding, skriver mediet.

Med projektet skal Flade Sø igen indgå i Hvidbjerg Å-systemet. Samtidig forventes øen, der skal anlægges af materialer fra søbunden, at blive en populær yngleplads for sjældne fugle.

»Her er et projekt, som overhovedet ikke påvirker noget landbrugsjord, men har en enorm effekt,« siger projektleder Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy til DR.

Projektet i Thy er ét af 39 vådområdeprojekter, som for nylig har fået et samlet tilskud på 187 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet. Formålet er at fjerne 150 ton kvælstof fra vandmiljøet som led i regeringens Fødevare- og Landbrugspakke.

Ifølge DR står Flade Sø-projektet for over halvdelen - i alt 79 ton kvælstof. Der er afsat 17,3 mio. kr. til at gennemføre projektet.