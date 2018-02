Fire udbydere kæmper om at levere det nye NemID

Fire it-selskaber eller konsortier skal det kommende år slås om at stå for udviklingen og driften af det system, der skal afløse det nuværende NemID.

Det kommer til at hedde MitID og tages efter planen i brug i andet halvår af 2020.

Den nuværende leverandør af systemet, Nets, er blandt de fire, der er blevet udvalgt til at deltage i den videre proces.

Men også KMD, CSC Danmark og Gemalto har lagt billet ind på at levere fremtidens identifikations- og sikkerhedsløsning.

De fire leverandører skal nu inden 6. april udarbejde et indledende tilbud, som vil danne grundlag for en videre forhandling. Planen er at underskrive en endelig aftale i februar 2019.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan den nye løsning kommer til at virke i praksis. Men Digitaliseringsstyrelsen forventer, at der også kommer en mobilversion, samtidig med at man beholder det nuværende papkort med engangskoder.

Nets har takket ja til tilbud - bliver solgt for 33 mia. kr. og ryger af børsen

Den nuværende NemID-kontrakt med Nets udløb egentlig i november i år, men udbudsprocessen er blevet forsinket.

Derfor er kontrakten blevet forlænget med knap tre år for at sikre en glidende overgang til det nye system.

Budgettet for den kommende kontrakt, der skal løbe i ti år med mulighed for to års forlængelse, er 900 millioner kroner.

Når NemID ændrer navn, skyldes det, at Nets har rettighederne til navnet og den nuværende løsning.