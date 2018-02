Seks skarpe til LA om kursskifte for skilsmisser

For to uger siden kaldte Liberal Alliance det et veto, når partiet ikke ville forhandle om at ændre loven på skilsmisseområdet.

Hidtil har LA stået fast på at bevare den ordning, der blev indført i 2013, hvor man afskaffede den seks måneders forudgående separationsperiode.

Men partiets politiske ordfører, Christina Egelund, siger søndag, at man er villig til at indgå kompromis med Dansk Folkeparti.

Spørgsmål: I var godt tilfreds med loven fra 2013, og familieordfører Laura Lindahl kaldte det et veto for to uger siden. Hvad har ændret sig?

- Det er bare et udtryk for, at Laura Lindahl har kæmpet hårdt for vores synspunkter i forhandlingslokalet, og det er jeg fint tilfreds med.

- Det er velkendt, at LA synes, at voksne mennesker selv skal have lov til at bestemme, hvor lang tid de skal tænke sig om, inden de bliver skilt.

Spørgsmål: Hun kaldte det også en "barnepigestat og overformynderi". Hvad vil du kalde forslaget nu?

- LA mener ikke, at vi fra politisk hold skal blande os i, hvor lang tid man tænker sig om, inden man blive skilt. Jeg mistænker ikke danske par, som står i en vanskelig situation og skal træffe en meget svær beslutning, at de gør det uden at tænke sig om.

- DF har et andet synspunkt, og politik fungerer sådan, at man må nå hinanden i et kompromis.

Spørgsmål: Sidste år gjorde hele 77 procent brug af lynskilsmisser. Det er tydeligvis ret populært, hvorfor så gå ind og lave nyt?

- Det er heller ikke vores ønske. Jeg er enig med det store flertal af danskerne, som synes, det er en god løsning. I virkeligheden ligger kovendingen hos Socialdemokratiet, med hvem vi afskaffede separationsfasen.

Spørgsmål: Det er ikke længe siden, I var ultimative under skatte- og udlændingeforhandlingerne, men endte med at trække jer. Nu sagde Laura Lindahl, at det her var et veto, men I ender formentlig med et kompromis. Kan du forstå, hvis folk er forvirrede?

- Hvis man gør politik til et spørgsmål alene om proces og nærstuderer alle faser, kan jeg godt forstå, at man er forvirret. Det vigtige for mig er, at man får lavet de resultater, som er til gavn for borgerne.

Spørgsmål: Men var det ikke jer selv, der gjorde det til et spørgsmål om proces, når I sagde, at tingene skal forhandles samtidig og ligefrem går ud og siger, at det ene og det andet er veto?

- Jo, sådan kan man altid efterrationalisere på detaljer i processpørgsmål. Det vigtige for borgerne og for os politikere må være det politiske indhold. Og der er vi optaget af et bedre familieretssystem.

Spørgsmål: Så hvad skal man tro, når I kommer med et nyt veto eller ultimativt krav?

- Jamen, det gør vi ikke.