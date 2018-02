Advarsel mod gammelt legetøj: Legoklodser kan være giftige for børn

Hvis du er en af dem, som har en eller flere kasser med gammelt legetøj stående på loftet, gør du måske bedst i ikke at give det videre til yngre generationer, selvom intentionen om genbrug kan være god.

Et hold britiske forskere har nemlig undersøgt 200 gamle stykker plasticlegetøj, som de samlede ind fra bl.a. børnehaver, britiske familier samt en forhandler af brugt legetøj, skriver BBC.

Det viste sig, at der i flere af de testede stykker legetøj var tungmetaller, som kan bevæge sig over i kroppen, hvis f.eks. et barn kommer det i munden eller endda sluger det.

Advarsel mod fiskenet til børn

Særligt tungmetallet cadmium lå i visse stykker legetøj langt over de nuværende tilladte værdier - i nogle målinger 10 gange højere end EU's nuværende grænseværdier.

Og det var særligt i ældre legoklodser, at det giftige tungmetal blev fundet.

»Legoklodser fra 70’erne og 80’erne er det store problem,« slår doktor Andrew Turner fra University of Plymouth, der har ledet studiet, fast over for BBC, og fortsætter:

»Af det analyserede legetøj blev de højeste niveauer af totalt og migrerbart cadmium fundet i nogle, men ikke alle, røde og gule legoklodser.«

Cadium har tidligere været benyttet i plastindustrien, da det bl.a. kan medvirke til at, at man kan farve plastic.

Ifølge TV 2 stoppede Lego officielt med at producere klodser med cadmium i 1973, men klodserne blev formentlig solgt i mange år frem.

Pres på minister om giftigt legetøj

Af de i alt 200 stykker legetøj, der blev testet, blev der i mere end 20 af stykkerne fundet grundstofferne barium, cadmium, chrom, bly og antimon. Og de kan altså være giftige for børn - selv i små doser, lyder konklusionen fra det britiske forskerhold.

Hos Forbrugerrådet Tænk mener projektchef Claus Jørgensen, at der er god grund til at være særligt varsom med ældre legetøj.

»Vi anbefaler, at man holder gammelt legetøj helt væk fra små børn. Vi er blevet klogere. Vi har fundet ud af mere omkring, hvad kemikalierne gør ved os, og derfor bliver grænseværdierne hele tiden skærpet,« siger han til TV 2.

Test af badedyr afslørede kraftig vækst af skimmel- og gærsvamp

Claus Jørgensen påpeger over for TV 2, at det er svært for virksomheder som f.eks. Lego at have ageret anderledes, da de blot har fulgt de gældende regler.

Men han mener, at virksomheder selv skal gå ud og advare forbrugerne, hvis de bliver gjort opmærksomme på, at deres legetøj kan være giftigt.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få en kommentar fra Lego.

I en mail til TV 2 oplyser Lego dog, at man har haft en uafhængig ekspert til at undersøge sikkerheden ved gamle legoklodser. Den undersøgelse viste ifølge Lego angiveligt ingen grund til bekymring for klodser, der er mere end 40 år gamle, så længe de er i god stand.

»Vi anbefaler altid, at forældre smider klodser, der er i stykker eller slidte, ud. Uanset, hvor gamle de er. Desuden bærer alle produkter, der indeholder legoklodser en advarsel om, at de ikke er beregnet til børn under tre,« lyder det i mailen fra Lego.

Virksomheden understreger desuden, at de nævnte grænseværdier er så lave, at et barn ville skulle indtage »anseelige« mængder Lego, før der vil være en reel sundhedsfare forbundet med det.