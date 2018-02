Lynskilsmisser kan være fortid: LA rækker hånden ud til DF

Det kan fremover være slut med at blive lynskilt. I hvert fald tegner der sig på Christiansborg et bredt flertal for at genindføre en fast separationsperiode, som skal overstås, inden man lovformeligt kan gå fra hinanden.

Hidtil har Liberal Alliance stået fast på at bevare den ordning, der blev indført i 2013, og som gør det muligt at blive skilt uden et halvt års forudgående separation.

Men partiets politiske ordfører, Christina Egelund, siger søndag til TV2, at man nu er villig til at indgå kompromis med Dansk Folkeparti, der kræver en tilbagevenden til de gamle regler.

- Vi må forhandle os frem til en mindelig løsning. Dansk Folkepartis bud er seks måneder, Liberal Alliances er nul, så tre måneder er et godt bud på et kompromis, siger hun til TV2.

Så sent som 21. januar sagde partiets familieordfører, Laura Lindahl, ellers i DR søndag, at partiet ville nedlægge veto mod afvikling af lynskilsmisser.

Den holdning er altså blødt op nu, selv om Liberal Alliance principielt er imod en tvungen separationsperiode.

- Der er rigtig mange borgere og især mange børn, der er i et system, hvor de står i en rigtig dårlig situation.

- Det synes jeg ikke, de har fortjent. Vi skal ikke påtvinge par en tænkepause, siger Christina Egelund til TV2.

Foruden Liberal Alliance og Dansk Folkeparti deltager ifølge TV2 også Konservative, Socialdemokratiet og Venstre i forhandlinger om en ny aftale.

De to sidstnævnte er også tilhængere af en tremåneders tænkepause, inden skilsmissen kan træde i kraft.

Socialdemokratiet er sammen med Dansk Folkeparti derudover stemt for at lave særregler for børnefamilier.