Modeller med en smøg: Reklamen »må være årets fejlskud«

Modeugen i København var kun lige begyndt, før de første kritikere røg til tasterne.

Det var hverken modellernes taljemål eller tøjet, der vakte forargelse - men derimod pressebilleder fra modemessen Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), hvor modellernes hænder og læber var travlt beskæftiget af cigaretter.

»Be inspired« stod der på et af billederne.

Den opfordring kombineret med en rygende model er faldet flere for brystet på de sociale medier de seneste dage. Heriblandt forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.

»Pinligt at #ciff viser unge, rygende modeller i deres pr-materiale. Modebranchen skal sælge tøj - ikke inspirere børn og unge til rygning,« skriver hun på Twitter, mens Sundhedsstyrelsen har tweetet, at reklamen »må være årets fejlskud«.

Pinligt at #ciff viser unge rygende modeller i deres pr-materiale. Modebranchen skal sælge tøj - ikke inspirere børn og unge til rygning.

Cigaretpapiret er også en torn i øjet på direktøren for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz.

»Det er helt utroligt dumt og malplaceret. Stop den kampagne,« lyder hans opfordring, og den står han ikke alene med.

Copenhagen International Fashion Fair @CIFF_DK synes det er fedt at ryge, når man er ung. Det er helt utroligt dumt og malplaceret. Stop den kampagne.

https://t.co/xn88Qn0nts— Thomas Senderovitz (@ThSenderovitz) 1. februar 2018

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører i Socialdemokratiet, har grebet bolden og sendt den videre til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i form af et §20-spørgsmål.

Han vil gerne vide, om ministeren mener, at CIFF med sin promovering af de rygende modeller »lever op til sit ansvar og viser gode rollemodeller for børn og unge«. I modebranchens etiske charter lyder det nemlig bl.a., at man vil »promovere og arbejde for en sund livsstil samt et sundt kropsideal, som afspejler et sundt forhold til mad, krop og motion«.

Over for Politiken har Sara Ranzini, Global Head of Marketing and Communications i CIFF, understreget, at man ikke havde til hensigt at promovere rygning med materialet, som blev valgt på grund af »skønheden« i billederne.

»Vi har ingen forbindelse til tobaksindustrien, og vi har ikke haft nogen intentioner om at promovere rygning. Vi begik en fejl. Vi undskylder. Vi har ikke ønsket at fornærme nogen. Det er det, vi kan gøre nu. Vi vil ikke bruge de billeder længere«, siger hun til avisen.