Tidligere Allerød-borgmester er død

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Fire venstreborgmestre svarer nu 34 sjællandske kommuner igen på en annonce om pengestrømme. KL ønsker ikke at blande sig.

Palle Sørensen, der skød og dræbte fire unge politibetjente i 1965, er død. Hans ugerninger førte bl.a. til beslutning om, at politibetjente skal bære våben.

Ny amerikansk atomstrategi peger på, at truslen fra Rusland er steget. Derfor skal USA's arsenal moderniseres.

Kamp for 700 job:

Kontroversielt memo kan gøre Rod Rosenstein til det næste offer for Trumps vrede.

Modemessen CIFF undskylder - det var ikke hensigten at promovere rygning, lyder det.

Mens kvinders risiko for at dø af eventuel brystkræft falder, har mændene samme risiko som i 1980.

I 2015 meldte han sig dog ud af partiet. Ifølge Frederiksborg Amts Avis kunne han ikke kunne stå inde for regeringens retorik og politiske initiativer på udlændingeområdet.

På nationalt plan blev han bemærket for sit opgør med udviklingen i Venstres udlændingepolitik.

Han var med til at starte Allerød Kunstforening, hvori han stadig var æresmedlem ved sin død, og han var en loyal støtte ved etableringen af teatergruppen Dr. Dante.

Preben Nybo Andersen var borgmester i seks år, indtil han valgte ikke at genopstille ved valget i 1993, hvor han i stedet blev valgt til Frederiksborg Amtsråd.

Torsdag døde den tidligere borgmester i Allerød Preben Nybo Andersen. Den tidligere borgmester døde to dage før sin 92 års fødselsdag.

Medicinalvirksomheder kommer næppe til at offentliggøre retningslinjer for planlagte forsøg.

Ecovacs Deebot Ozmo 930 kan vaske gulvet, samtidig med at den støvsuger det.

