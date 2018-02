Knallertudstyr kostede Arla dyrt: Nu er over 100.000 mælkekasser kommet hjem

Arlas karakteristiske grønne mælkekasser har gennem årene fået alle mulige andre funktioner end det oprindeligt tiltænkte - nemlig praktisk transport af mælkekartonner.

Men hver gang én af dem bliver spændt fast bag på en rød Puch Maxi eller ender på legepladserne hos landets børnehaver, koster det både Arla og miljøet dyrt. Derfor satte Arla i november 2016 en landsdækkende kampagne i gang for at hente mælkekasserne hjem.

Siden er det væltet ind med kasser fra bl.a. institutioner og genbrugsstationer. En ny optælling viser, at over 100.000 mælkekasser - svarende til 120.000 kg ren plastik - har fundet hjem i løbet af et år.

75.000 grønne mælkekasser har fundet vej tilbage til Arla

Det glæder man sig over hos Arla. For mælkekasserne er fremstillet til at have en levealder på 20 år, men i gennemsnit forsvinder de ud af Arlas hænder efter tre år.

Derfor må man hvert år producere 300.000 mælkekasser for at erstatte de forsvundne - og det gør det ikke lettere at overholde en målsætning om at reducere sin CO2-udledning med 25 pct. frem mod 2020.

Men nu da godt 100.000 kasser er dukket op til overfladen igen, kan Arla reducere sin CO2-udledning med 300 tons.

Arla har et rigtig dyrt problem: Nu hjælper børnehaverne med at løse det

Hos Arla har man selv regnet på sagen. Herfra lyder det, at den udledning svarer til at køre jordkloden rundt 33 gange i personbil. Man arbejder desuden på at kunne lave kasserne af ren genanvendelig plastik - det ville betyde en reduceret udledning på 40 pct. pr. kasse.

»Vi er overvældet over danskernes hjælp med at bringe de mere end 100.000 mælkekasser tilbage til Arla. Det betyder konkret, at vi kan reducere vores klimaaftryk. I Arla arbejder vi på hele tiden på at blive grønnere. Mælkekasserne er et oplagt sted at tage fat på i vores arbejde med at gøre en forskel for miljøet,« siger Jakob B. Knudsen, der er i direktør i Arla Danmark.

For at få de mange kasser hjem i folden har man bl.a. skrevet ud til alle landets daginstitutioner. Kasserne er nemlig ikke sikkerhedsgodkendt legetøj, og børnene risikerer at falde ned og slå sig, hvis de leger på dem. Derudover er grossister, købmænd og privatpersoner blevet opfordret til at aflevere kasserne.