Rundspørge: Forskere føler sig udsat for politisk pres

Principperne om forskningsfrihed stemmer ikke altid overens med virkeligheden, når danske forskere laver analyser og rapporter for ministerier og styrelser.

Det fremgår af en rundspørge foretaget af Politiken Research med svar fra omkring 1200 forskere, der har udført forskningsbetjening for ministerier eller styrelser. Det skriver Politiken.

92 forskere, knap otte procent, svarer, at de har oplevet, at ministerier eller styrelser ændrer i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten.

Endnu flere forskere svarer, at de en enkelt eller flere gange har oplevet, at selve opgaven er stillet på en måde, så det kun er muligt at nå frem til politisk opportune resultater.

Det gælder 156 forskere - svarende til 13 procent i undersøgelsen.

I fagforbundet Akademikerne er udvalgsformand Morten Rosenmeier fra udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde ikke overrasket over, at forskere har oplevet den slags indgriben.

- I vores udvalg har vi selv set eksempler på sager, hvor myndigheder ændrer i resultaterne af forskningsrapporter.

- I et eksempel ændrede man konklusionen fra at være skidt til god, siger udvalgsformanden, der også er juraprofessor på Københavns Universitet, til Politiken.

I rundspørgen har forskerne svaret på betingelse af anonymitet.

Politiken har dog talt med en håndfuld forskere, som har givet tilladelse til det. De beretter om alt, fra at myndighederne vil udelade væsentlige oplysninger, til at de vil nedtone konklusioner, fordi de ikke passer ind i deres dagsorden.

Ingen ønsker dog at stå frem med eksemplerne.

I regeringen mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), at de lovgivningsmæssige rammer for at sikre forskningsfriheden er på plads.

Han henviser derfor til, at ledelsen på universiteterne tager bestik af rundspørgen.

- Jeg synes, det er noget, ledelsen på vores forskningsinstitutioner, det vil sige universiteterne, skal være opmærksom på, siger Søren Pind til Politiken.

Ministeren opfordrer desuden forskerne til at stå frem med deres historier.