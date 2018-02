På den muslimske friskole Iqra Privatskole i København mener både ledelse og forældre, at skolen i de seneste måneder har gjort sit for at leve op til dansk lovgivning.

Derimod er flere politikere på Christiansborg dybt forundrede over, at skolen foreløbig får lov til at beholde sit månedlige tilskud på mere end 2 mio. kr., selv om der ifølge en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) er sket alvorlige lovbrud på skolen i 2017, og at den derfor nu skal betale godt 16 mio. kr. i uberettiget støtte tilbage.

»Det er godt, at der for en gangs skyld er en konsekvens over for de her skoler, der svindler og ikke kan finde ud af at overholde friskolelovgivningen. Men der er noget underligt i, at støtten bare fortsætter. Bestyrelsen er skiftet ud, men det er de samme lærere og de samme forældre, der har set gennem fingrene med det her,« siger Socialdemokratiets friskoleordfører, Lars Aslan Rasmussen.

Han mener, at skolens børn bør gå på den lokale folkeskole. Dansk Folkeparti er enigt.

»Vores anbefaling er, at man fratager skolen statstilskuddet, så den må lukke. Den har fået rigelige chancer, og det tyder på, at der er en rådden kultur på den skole. Jeg er ikke sikker på, at der ikke opstår problemer på den skole i fremtiden,« siger skoleordfører Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti.

Venstres skoleordfører, Anni Matthiesen, har derimod tillid til tilsynet og mener, at skolen skal have en »fair chance«.

Under skærpet tilsyn

Iqra Privatskole har været under skærpet tilsyn siden september 2017. I december 2018 tilbageholdt Stuk så skolens tilskud for januar. Ifølge artikler i Berlingske og BT har en viceskoleleder rådet de unge muslimer til at undgå ikkemuslimske venner. En anden viceskoleleder er i artiklerne citeret for at have sagt, at skolen er »rodfæstet i studiet af islam«, ligesom han har haft forbindelse til en ung mand med tilknytning til Islamisk Stat.

Tilbagebetaling af støtte I september 2017 blev Iqra Privatskole sat under skærpet tilsyn at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

Den 19. december 2017 meddelte Stuk, at den havde besluttet at tilbageholde skolens tilskud for januar 2018, og at den risikerede at miste sit tilskud i sin helhed.

Den 31. januar meddelte Stuk, at skolen skal tilbagebetale 16.203.209 kr. for skolens overtrædelser af friskoleloven i perioden 10. maj 2017 – 8. januar 2018. Skolen kan modregne den tilbageholdte støtte for januar på 2.118.280 og skal derfor betale 14.084.929 kr.

Iqra Privatskole er fortsat berettiget til tilskud, som vil blive udbetalt, hvis skolen tilbagebetaler det skyldige beløb eller indgår en tilbagebetalingsordning. Kilde: Brev sendt fra Stuk til Iqra Privatskole

»Vi kan konstatere, at skolen ikke har overholdt friskolelovens regler i en periode på ca. otte måneder i 2017, og derfor skal skolen tilbagebetale ca. 16 mio. kr. Der er samtidig kommet en ny ledelse på skolen, der på kort tid har taget en række tiltag for at rydde op. Derfor kan vi ikke lægge til grund, at den nye ledelse på skolen ikke vil kunne genoprette skolen inden for en overskuelig fremtid. Og det skal vi kunne for at kunne fratage skolen tilskuddet fremadrettet ifølge gældende lovgivning,« forklarer Søren Hartmann Hede, direktør i Stuk.

Iqra Privatskole vil dog stadig foreløbig indtil sommerferien være underlagt et skærpet tilsyn.

»Vi er ikke sikre på, at skolen er i mål endnu. Det er også derfor, at vi fortsat vil have skolen i skærpet tilsyn og komme på både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, deltage i bestyrelsesmøder, overvåge prøveafholdelse osv.,« siger Søren Hartmann Hede.

Flere overtrædelser

I et brev til skolen begrunder Stuk i en række forhold baggrunden for sin afgørelse. I forhold til danskkundskaberne på skolen og skolens afhængighed af en imam og tidligere viceskoleleder Khalil Jaffar konstaterer Stuk, at bestyrelsen har afskediget ham. Desuden er flere andre ansatte, bl.a. en konstitueret skoleleder og en tidligere tillidsrepræsentant, blevet afskediget. Skolen har også gjort sig uafhængig af en støtteforening med tæt tilknytning til moskéen Islamisk Kulturcenter, hvor Khalil Jaffar også er tilknyttet.

Der er tidligere blevet sat spørgsmålstegn ved, om de demokratiske procedurer om valg af skolens nye bestyrelse er overholdt. I brevet hæfter Stuk sig også ved, at en advokatfuldmægtig har erklæret, at en ekstraordinær generalforsamling i december 2017 er gennemført korrekt i forhold til vedtægterne, og at der hurtigt vil blive etableret en forældrekreds og en skolekreds.

Den ekstraordinære generalforsamling har ifølge anonyme henvendelser til Stuk haft deltagelse af medlemmer fra den yderliggående muslimske organisation Hizb-ut-Tharir. Desuden blev der ifølge dem rundsendt en sms til forældrene om at stemme på bestemte personer. Endelig er det blevet oplyst, at bestyrelsens næstforkvindes mand omgås højtstående medlemmer af Hizb-ut-Tharir.

Bestyrelsen har svaret Stuk, at »skolen ikke har kendskab til, hvorvidt forældre har sympati for Hizb-ut-Tharir, og at skolen derfor ikke ved, om nogle af deltagerne på generalforsamlingen måtte have sympati for Hizb-ut-Tharir«.

Den konstituerede skoleleder Abbas Khan fortæller, at der nu bliver arbejdet målrettet mod at indføre flere danske værdier på Iqra Privatskole. Foto: Carsten Snejbjerg

Jyllands-Posten besøgte torsdag den muslimske friskole. Den konstituerede skoleleder Abbas Khan fortæller, at der nu bliver arbejdet målrettet mod at indføre flere danske værdier på skolen.

»Det halter med de kreative fag på flere muslimske friskoler. Vi har derfor ansat to musiklærere og indrettet det gamle lærerværelse til et nyt billedkunstlokale.«

Abbas Khan viser vej til det nyindrettede lokale. På vejen peger han på skolens falmede hvide vægge.

»Når vi får støtte igen, håber jeg, at vi kan få malet, så det igen kommer til at ligne en rigtig skole.«

Abbas Khan fortæller også, at skolen havde stor succes med at holde julekoncert.

»Flertallet her vil jo gerne Danmark og danske værdier, og det skal vi give dem mulighed for,« siger han.

Farid Chahade har lige nu to børn på Iqra Privatskole. Han er lykkelig over, at skolen ikke lukker. I modsætning til danske folkeskoler mener han, at der er respekt for lærerne på Iqra Privatskole. Foto: Carsten Snejbjerg.

Farid Chahade er en af de forældre, der er glad for den nye ledelse. Han er lykkelig over udsigten til, at skolen kan fortsætte med at eksistere.

»Min søn har fået 12 i dansk og 12 i matematik,« fortæller Farid Chahade.

Han har en pige, der går i 5. klasse, en dreng, der går i 9. klasse, og en ældre søn, der har forladt skolen.

»Hvis myndighederne havde lukket skolen, ville jeg have haft et stort problem,« siger han.

Farid Chahade, som er instruktør i kickboksning, mener, at den gamle bestyrelse burde hæfte for de 16 mio. kr., som skolen nu skal betale.

»Hvorfor skal vi så bøde for det, den gamle bestyrelse gjorde? Hvis jeg får en bøde, skal du jo heller ikke betale den, vel? De bør betale de penge,« siger han.

Hvorfor har du valgt en muslimsk friskole til dine børn?

»Det er også en dansk skole, det her. På andre skoler, især på Nørrebro, er der ikke respekt for læreren. Det lærer børnene her,« siger han.

Usikkerhed om skolen

Iqra Privatskoles bestyrelsesformand, Abdullah Muhammad Abu-Lifa, tager afgørelsen fra Stuk til efterretning.

»Det er forhold, der er sket før den nye bestyrelses tid. Nu er styrelsen tilfreds med den redegørelse, vi er kommet med, og det er vi selvfølgelig også tilfredse med i bestyrelsen,« siger Abdullah Muhammad Abu-Lifa.

Selv om kravet om tilbagebetaling vil gøre ondt på skolens økonomi, er han lettet over, at man nu kan komme videre.

»Der er forældre, der har trukket deres børn ud af skolen, fordi de ikke vidste, om skolen kunne fortsætte eller ej,« siger Abdullah Muhammad Abu-Lifa.

Er I på spanden rent økonomisk?

»Ja, vi er selvfølgelig meget pressede. Der har ikke været tilskud i januar og februar. 2 mio. her og 2 mio. der. Det er mange penge,« siger bestyrelsesformanden.

Politikere strammer tilsyn med frie skoler – mere kan være på

Staten har tidligere frataget tilskuddet fra Al-Salam Skolen i Odense og den muslimske Nord-Vest Privatskole i København. De er begge blevet nødt til at lukke. Også Lykkeskolen i Aarhus er under skærpet tilsyn.

Dansk Folkeparti fremsatte onsdag et beslutningsforslag om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Socialdemokratiet ønsker, at det skal gælde alle skoler, hvor flere end halvdelen af eleverne har en ikkevestlig baggrund. Derimod tror Venstre ikke på forslaget. Her henviser Anni Matthiesen til regeringens kommende samlede udspil om integration.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønsker ikke at kommentere sagen. Ministeriet oplyser, at det i øjeblikket undersøger, om det er lovligt at afskære skoler med en bestemt elevfordeling fra støtte.