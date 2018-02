Fireårig lagt i koma efter tur med børnehaven: Nu har han spist en is og sunget en sang

En lille dreng, der mandag blev hårdt kvæstet af en nedfalden gren, er nu ved bevidsthed.

Det oplyser drengens forældre i en sms til Thisted Kommune.

Ulykken skete mandag formiddag i Christiansgave i Thisted, hvor den fireårige dreng var på udflugt med 16 andre børn fra Hundborg Børnehus, samt to pædagoger og en pædagogstuderende.

Under turen blev først den pædagogstuderende og dernæst drengen ramt af grenen, som var blevet revet løs af vinden.

Drengen, der var i kritisk tilstand efter episoden, blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. Onsdag oplyste kommunen til TV Midtvest, at drengen var voldsomt kvæstet og havde pådraget sig to kraniebrud. Han lå derfor i kunstigt koma.

»Vi har lige fået en sms fra forældrene, der fortæller at drengen har spist en is og sunget en lille sang, så det er vi naturligvis alle lettede over,« siger Martin Kondrup Knudsen, chef for Dagtilbud, PPR, Asyl og Integration ved Thisted Kommune, i en pressemeddelelse.

Ifølge kommunen er det i et lokalt medie blevet antydet, at børnehuset handlede uansvarligt, da det valgte at tage børnene med på tur gennem Christiansgave på dagen, hvor DMI havde udsendt et varsel om risiko for vindstød af stormstyrke i området.

Men eftersom der ikke var tale om en beredskabsmeddelelse, der frarådede al færdsel udendørs, vurderede man, at børnene godt kunne komme ud i blæsevejret. Og derfor betegner kommunen hændelsen som et hændeligt uheld, som er vanskeligt at gardere sig mod.

Forældrene har heller ingen kritik af børnehuset.

»Vi bebrejder på ingen måde børnehaven - eller andre for den sags skyld - og vi vil gerne understrege at vi betragter det som et uheld og intet andet. Vi bakker 100 pct. op om børnehaven, der i vores øjne er verdens bedste og tryggeste af slagsen,« lyder det ifølge kommunen i sms'en fra drengens forældre.

Den pædagogstuderende, der også blev ramt af grenen, pådrog sig en læsion og blev indlagt på sygehuset i Thisted, men udskrevet igen mandag eftermiddag.