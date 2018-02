Dømt for tyveri: Men eks-jægersoldaten kom først i "bad standing", da han kom på tv

I foråret 2016 var det officielt.

Magnus Hansson var ikke længere jægersoldat. Bag ham lå syv års karriere i Jægerkorpset, som fik en brat ende, da han blev afsløret som tyv.

Magnus Hansson Magnus Hansson har netop udgivet bogen "Altid fremad," hvor han fortæller om sin PTSD og sit stofmisbrug. I "Korpset" skal en gruppe almindelige, men veltrænede mennesker teste, om de har hvad der skal til for at søge ind som jægersoldat. Over otte dage skal de udstå strabadser anført af fire tidligere jægersoldater, blandt dem Magnus Hansson og Thomas Rathsack. Anden sæson kan ses på TV 2 for tiden.

En tyv, der gennem flere år havde stjålet såkaldte fentanylslikkepinde fra korpset. Fentanyl er et ekstremt stærkt morfinlignende præparat, og Magnus Hansson havde fundet ud af, at det ikke blot dulmede rygsmerterne, men også havde en positiv effekt på den PTSD (Postraumatisk Stresssyndrom), som han i årevis havde undertrykt.

Rapseriet blev opdaget, og Magnus Hansson måtte forlade broderskabet. Selv om han frygtede Jægerkorpsets fordømmelse, havde han en oplevelse af at forlade stedet med en anerkendelse af sin indsats og med værdighed.

Og da han havde forladt stedet, hang hans portræt fortsat til fuld skue blandt de hundredvis af andre tidligere og nuværende jægersoldaters. Men kort efter hans deltagelse i første sæson af TV 2's realityprogram "Korpset," som blev vist i februar 2017, stirrede hans portræt ind i væggen.

Det samme gjorde portrætterne af de tre andre tidligere jægersoldater, som medvirker i "Korpset", samt Lars Møller, som skrev bogen "Jæger 200."

Forsvarsmediet OLFI beskrev sagen i november sidste år, og chefen for Jægerkorpset, Kåre Jakobsen sagde forleden til TV 2 's "Go’ morgen Danmark":

»Er der folk, der forlader Jægerkorpset og ikke holder sig inden for vores værdier og etik og tavshedskodeks, så er det af gode grunde forbundet med konsekvenser. De personer, der er tale om, har derfor udelukket sig selv fra fællesskabet i Jægerkorpset, fordi de har overskredet vores normer, værdier, etik og den tavshed, som specialoperationer er forbundet med.«

Og nu har Jægerkorpset så atter vendt portrætterne, så de ikke længere kigger ind i væggen, skriver Ekstra Bladet.

Det er sket efter ordre fra chefen for specialstyrkekommandoen (SOKOM), generalmajor Jørgen Høll.

»Jeg er ked af sagen, fordi det tager fokus fra det arbejde, som vores dygtige specialstyrkesoldater udfører. Jeg har derfor pålagt Jægerkorpset at behandle alle billederne ens, så de alle kan ses på gangen. Sagen har allerede fyldt for meget,« siger han til Ekstra Bladet.

Magnus Hansson kalder sagen for »fjollet« og ærgrer sig over, at den ramte medierne.

»Det sætter Jægerkorpset i et dårligt lys, og det er ellers et virkelig fedt sted med nogle fede mennesker.«

Danmarks mest kendte jægersoldat fylder år 50 år lørdag: Jægersoldaten Thomas Rathsack trådte ud af skyggen og direkte ind i den danske offentlighed med bogen ”Jæger – i krig med eliten”.

Han ville have været mindre overrasket, hvis portrætvendingen var sket, da han forlod Jægerkorpset med en dom for tyveri, men har svært ved at forholde sig til, at det skete pga. et tv-program.

»Jeg taler stadig med tidligere kollegaer, og jeg ved, at nogle af dem har siddet nede i Irak under sæson 1 og bare glædet sig til næste afsnit af "Korpset," så de kunne se det i patruljen,« siger Hansson, som mener, at der i korpset er delte meninger om jægersoldater, som står frem i medierne.

Magnus Hansson ser programmer som "Korpset" som medvirkende til at øge rekrutteringsgrundlaget, og så er der ingen grund til det store hemmelighedskræmmeri, lyder det.

»Hvis ikke man fortæller sin egen historie, er der nogle, som gør det for en, så man kan lige så godt være åben. Der er selvfølgelig nogle ting ved Jægerkorpset, som folk ikke skal vide, det må godt være lidt mystisk, men man må også godt vide, at det eksisterer og give dem en lille cliffhanger, så de potentielle jægersoldater har noget at se frem til.«

Om at portrætterne nu hænger til skue igen, siger han:

»Det er lidt komisk.«