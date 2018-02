EU beskylder Danmark for ulovlige indkøb af kampvogne

Danmark har indgået ulovlige modkøbsaftaler i forbindelse med indkøb af kampvogne, køretøjer og artilleri til Forsvaret.

Det mener EU-Kommissionen, der har sendt en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark.

Det skriver Altinget.

Aftalerne handler om, at Danmark ved køb af nyt grej til Forsvaret har stillet krav om, at producenterne som modydelse placerer ordrer i Danmark.

På den måde kan man sikre, at dele af de store investeringer bliver på dansk grund.

Men EU-direktivet om offentlige indkøb af forsvarsmateriel siger, at medlemslande ikke må indgå sådanne aftaler, med mindre der skal tages hensyn til den nationale sikkerhed.

- Det er i alles interesse at sikre effektive offentlige investeringer på forsvarsområdet: De offentlige myndigheder, industrien og frem for alt vores borgere, skriver Elzbieta Bienkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, i en pressemeddelelse om åbningsskrivelsen.

Danmark har ifølge Altinget tidligere forsøgt at overbevise EU-Kommissionen om, at aftalerne overholder EU-reglerne.

Det har kommissionen med åbningsskrivelsen endegyldigt afvist.

Det ventes dog, at Danmark vil holde fast i sin argumentation.

Det skyldes ifølge Altingets kilder, at det vil medføre store erstatningskrav, hvis Danmark enten anerkender kravet fra kommissionen eller lider nederlag ved EU-Domstolen.

Erhvervsstyrelsen bekræfter at have modtaget åbningsskrivelsen, men vil ikke kommentere sagen yderligere, skriver Altinget.

En åbningsskrivelse er det første skridt på vejen mod en retssag ved EU-Domstolen.

Medlemslandet får mulighed for at svare på åbningsskrivelsen. Hvis EU-Kommissionen herefter fortsat mener, at der kan være tale om en traktatkrænkelse, kan den vælge at indbringe sagen for EU-Domstolen.