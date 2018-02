Rapport punkterer myte: Vi uddanner ikke for mange

Åbn bare portene og luk flere ind på de videregående uddannelser.

Sådan kan – sat på spidsen – ny forskning fra Rockwool Fonden opsummeres.

Ifølge forskningschef Jan Rose Skaksen prikker resultaterne hul på en myte om, at vi i Danmark overuddanner befolkningen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vi har et reelt eller stigende problem med overuddannelse, siger Jan Rose Skaksen.

Det kan blandt andet ses ved, at dem med lange uddannelser i gennemsnit ikke går ned i løn, selv om de sidder i job, der reelt kræver en kortere uddannelse.

- Så rent produktivitetsmæssigt mister du ikke noget ved, at de bliver ansat under niveau. Hvad er så problemet, spørger Jan Rose Skaksen.

Samtidig har forskerne analyseret sig frem til, at samfundet ikke er mættet af mennesker med en uddannelse. Hvis 10.000 ufaglærte mænd og kvinder tog en uddannelse, ville det give et stort bidrag til Danmarks økonomi, viser beregningerne.

Samme løft ville samfundsøkonomien få, hvis man flyttede 10.000 studerende fra humanistiske fag som dansk eller filosofi over til de tekniske uddannelser, for eksempel ingeniør eller datalog.

- Det har stor betydning - både uddannelsesniveauet og hvad du læser, opsummerer Jan Rose Skaksen.

En af dem, der har sat kritisk fokus på omfanget af uddannelse i Danmark, er uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V). Han kalder den nye viden for ”spændende og interessant”, men ikke nok til at skifte holdning.

Danmark kan tjene kassen på ingeniører, men Niclas valgte bogen - og det er måske ikke så dumt for os Der er gode penge at tjene, hvis humanister i stedet tog en teknisk kandidatuddannelse.

- Min tilgang er, at Produktivitetskommissionen har peget på, at der er større gevinst ved at uddanne bedre end flere. Før vi har rigtig styr på kvalitet i uddannelse, skal man efter min opfattelse ikke skrue op, siger Søren Pind.

Regeringen arbejder på at få flere unge til at vælge uddannelser inden for teknologi, it, naturvidenskab og matematik. På længere sigt kunne det også være nyttigt at nedbryde barrierer mellem de tekniske og humanistiske områder, mener ministeren.