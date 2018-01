Nyt tiltag skal trække læger til Nordjylland

Lægemanglen er steget de seneste år, og særligt i Nordjylland er der store problemer med at skaffe nok læger. Men det skal et nyt tiltag forsøge at ændre på.

Fremover vil Region Nordjylland tilbyde læger et sammenhængende uddannelsesforløb inden for almen medicin, psykiatri og kirurgi. Lægerne kan derfor blive i det samme område i hele eller flere dele af deres videreuddannelse.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra regionen.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der har givet tilladelse til det femårige pilotprojekt, som regeringens Lægedækningsudvalg står bag.

»Det skal være mere attraktivt for de unge læger at søge uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse i Nordjylland. [...] Det skal på den lange bane også gerne give bedre lægedækning,« lyder det i en pressemeddelelse fra sundhedsministeren, Ellen Trane Nøby (V), der tilføjer:

»Ofte risikerer læger at skulle uddanne sig flere steder i landet, når de skal være speciallæge. Og det er ikke særlig attraktivt for en ung læge at skulle flytte rundt, mens han eller hun oveni speciallægeuddannelse måske er i gang med at stifte familie og etablere sig.«

I en analyse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) viste det sig sidste år, at 67 pct. af landets læger var lukket for tilgang af nye patienter. En markant stigning fra 2014, hvor tallet lå på 38 pct.

Hver læge må højest have 1.600 patienter. Men ved PLO's undersøgelse, stod det klart, at samtlige nordjyske kommuner, med undtagelse af Læsø, overskred den grænse.

I en periode i 2017 havde Mors i Nordvestjylland eksempelvis 2143 patienter per læge i gennemsnit.

Over 85.000 danskere er nu tilknyttet en regionsklinik eller en udbudsklinik, fordi der mangler praktiserende læger i deres kommune.

Nu vil regionen med øget fleksibilitet og nye stillinger altså forsøge at fastholde og rekruttere læger i de nordjyske kommuner.

»Jeg er rigtig glad for, at vi nu får lov til at sætte forsøget i gang. Jeg tror på, at kombinationen af fleksible rammer og sammenhængende uddannelsesforløb vil have positiv effekt på lægedækningen hos os,« siger Ulla Astman, regionrådsformand i Nordjylland.

Ud over de bedre muligheder for uddannelse har Region Nordjylland også iværksat en række andre initiativer, der skal sikre patienterne flere læger.