Johanne Schmidt-Nielsen: Vanvittigt at kaste børn rundt på den måde

16-årige Alaa Shamasneh, hendes to yngre søskende og deres forældre skulle i denne uge overflyttes til Udrejsecenter Sjælsmark efter ni år i Jelling. Onsdag er den beslutning blevet trukket tilbage.

Det glæder bl.a. Johanne Schmidt-Nielsen (EL). I et opslag på sin Facebook-profil protesterer hun mod den behandling, som familien og især børnene har været udsat for.

»De (familien, red.) får lov at blive i Jelling indtil videre. For måske kan den såkaldte Paposhvilli-dom fra menneskerettighedsdomstolen få betydning for deres sag. Det er godt! Men det er også vanvittigt. Vanvittigt at kaste børn rundt på den måde,« skriver Johanne Schmidt-Nielsen.

Shamasneh-familien kom til Danmark i 2010, da de måtte flygte grundet konflikter på den palæstinensiske Vestbred.

I 2010 og i 2013 blev familiens opholdstilladelse ifølge Vejle Amts Folkeblad afvist. De blev derfor pålagt udrejse.

Først i 2016 fulgte myndighederne op på sagen med tvungen hjemrejse for familien. Det fik borgere fra Jelling til at demonstrere mod myndighedernes beslutning.

Få dage efter demonstrationerne blev familien den 30. marts sidste år flyttet fra Jelling, hvor de har boet i otte år, til Udrejsecenter Sjælsmark.

Efter ca. en måned blev de igen flyttet. Denne gang til Asylcenter Avnstrup, da Dansk Flygtningehjælp havde ansøgt om humanitært ophold for familien med henvisning til børnenes tarv, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Familien nåede at bo på Asylcenter Avnstrup i omkring to måneder, før Udlændingestyrelsen besluttede, at de kunne vende tilbage til Jelling, mens deres sag fortsat skulle behandles.

Det er de flytninger frem og tilbage, som Johanne Schmidt-Nielsen kritiserer. Hun mener, at børnenes velbefindende er vigtigere end alt andet, forklarer hun på Facebook.

Tirsdag besøgte Alaa Shamasneh og fem af hendes veninder Christiansborg til en snak med bl.a. Johanne Schmidt-Nielsen og Morten Østergaard (R). Et møde, der gjorde stort indtryk på politikerne.

»Alaa har gået i Bredagerskolen siden 3. kl., og så kan man end ikke unde hende at få lov at gøre 9. kl. færdig blandt vennerne. Og det er selvom alle ved, at familiens sag ikke afgøres inden da. FOR HVIS SKYLD GØR VI SÅDAN NOGET??!!« skriver Morten Østergaard.

At familien kan blive i Jelling, mens deres sag færdigbehandles, betyder, at Alaa Shamasneh kan færdiggøre sin 9. klasse denne sommer. Det giver smil hos familien og de to politikere.