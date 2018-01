80-årig kvinde fik serveret kattemad af hjemmehjælper

»Det her smagte simpelthen for grimt.«

Sådan beskriver en 80-årige kvinde fra Tårnby den rugbrødsmad, som hun lørdag fik serveret af en hjemmehjælper.

Det viste sig da også, at den leverpostejsmad, som hun ofte får til frokost, i dagens anledning var blevet til et stykke rugbrød med kattemad, skriver Ekstra Bladet.

Den grimme smag fik kvinden til at lade frokosten stå, indtil hendes naboer kom på besøg senere på dagen. Det var kvindens overbo, som konstaterede, at hjemmehjælperen havde taget af kattemaden, der stod i den 80-åriges køleskab.

Kim Askelund Madsen, der er forvaltningschef i Tårnby Kommune, fortæller, at man hos kommunen ser med stor alvor på sagen, som han kalder en »utilgivelig fejl«.

Over for Ekstra Bladet kritiserer den 80-åriges naboer, at en leder fra hjemmeplejen søndag besøgte hende, men uden angiveligt at give den ældre kvinde en undskyldning.

Den kritik kan Kim Askelund Madsen dog ikke genkende.

»Jeg kan konstatere, at så snart vi bliver opmærksomme på fejlen, tager lederen derud og snakker med sønnen og Lilian (den 80-årige kvinde, red.), hvor han beklager meget for bagefter at rette op på forholdene. Jeg har læst hans redegørelse, og der fremgår det klart, at han har undskyldt på kommunens vegne,« siger han til Ekstra Bladet.

Forvaltningschefen oplyser, at man har i sinde at sende den 80-årige kvinde en skriftlig undskyldning.