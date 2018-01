Skib er gået på grund ved Vordingborg

Et skib tilbageholdes i øjeblikket ud for Vordingborg Havn, efter at være stødt på grund under indsejlingen, oplyser Forsvaret på Twitter tirsdag morgen.

Der vurderes ikke at være fare for forurening, men skibes holdes tilbage indtil, at eventuelle skader er undersøgt, lyder meldingen.

Ifølge TV2 Øst drejer det sig om coasteren Rix Partner, som gik på grund vest for Masnedsundbroen ved tre-tiden natten til tirsdag.

Skibet var tomt og på vej i havn for at laste.

Vagtholdslederen fra Forsvarets Operationscenter vurderer, at skibet kan være væk fra området igen ved frokosttid.