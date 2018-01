Fakta: En patient - samme læge

I et forsøg på at skabe større tryghed og sammenhæng i behandlingen skal kræftpatienter fra i år sikres en fast læge, der skal følge dem gennem hele forløbet.

Læs her mere om ordningen "Patientansvarlig Læge":

* Fra 1. januar i år skal kræftpatienter have en patientansvarlig læge. Målet er, at patienterne skal opleve, at der altid er én læge, der bærer det overordnede ansvar for behandlingsforløbet.

* I 2020 skal mindst ni ud af ti patienter have en patientansvarlig læge.

* Ordningen skal sideløbende indføres for alle andre patienter.

* Bag aftalen står blandt andre regeringen, Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse og Overlægeforeningen.

* Erfaringerne fra en række pilotprojekter viser, at patienterne bliver tryggere, når de har en fast læge. Samtidig sparer lægerne tid, når de kender deres patienter og dermed skal sætte sig ind i færre nye patienters forløb.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Perspektiv & Debat - nye veje i kræftbehandlingen.