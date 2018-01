Fire heste brød ud af indhegning og blev påkørt af nattog

Natten til søndag blev fire islænderheste påkørt af et tog, efter de var brudt ud af deres indhegning i et skovområde ved Gammel Skørping.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge mediet har passagerer oplyst, at toget kørte omkring 200 meter efter påkørslen, inden det havde held til at stoppe op.

Katrine Vink ejede en af de fire heste, der blev dræbt ved påkørslen. En anden kvinde fra lokalområdet ejede de resterende tre.

Ifølge Katrine Vink blev hun tilfældigt gjort bekendt med hændelsen, idet hendes datter søndag var til barnedåb med en banemand, som fortalte om nattens påkørsel.

»Jeg synes, at der er for dårligt, at politiet ikke på nogen måde har informeret os om togets påkørsel af vore fire heste, og vi i stedet skal få kendskab til det ved en ren tilfældighed. Godt nok står der i politiets rapport, at dyrlægen har underrettet ejerne, men det er altså slet ikke sket. Til gengæld er vi glade for, at vi ikke har set de dræbte heste, inden de blev fjernet fra baneområdet i skoven,« siger Katrine Vink til Nordjyske.

Påkørslen skete klokken 02.10 natten til søndag.