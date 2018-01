Forsvarsforlig styrker tidligere lukningstruet kaserne

Venstres borgmester i Haderslev, H.P. Geil, er en glad mand. I dag blev det nemlig klart, at forsvarsforliget sender flere hunrede arbejdspladser til byen.

Haderslevs Kaserne – som for nuværende har 400 ansatte - får tilført 250 nye arbejdspladser, hvilket gør byen til en af de helt store vindere af forsvarsliget. Det skriver DR.

Forsvarsforlig ligestiller skadede veteraner

De nye arbejdspladser har stor betydning for Haderslev, påpeger byens borgmester:

»Det betyder en hel masse for os alle. Det giver en masse ekstra aktivitet og en masse ekstra folk i byen. Det giver øget beskæftigelse,”« siger han til DR.

Haderslev Kaserne har ellers tidligere været truet af lukning, men H.P. Geil er ikke i tvivl om, at byens kaserne - efter forsvarsforliget - står betydeligt stærkere end tidligere, og at den dermed er kommet endnu længere væk fra at blive lukket ned.

Forsvarschef: Trusselsbillede nødvendiggør penge til forsvaret

I alt kommer der 700 ekstra arbejdspladser i forsvaret. I Vojens ved Flyvestation Skrydstrup mister man her og nu 20 mand, men frem mod 2027 skal der tilføjes mellem 50 og 100 ekstra.

Varde Kaserne mister 20 arbejdspladser. Til gengæld får Oksbøllejren ved Varde tilført 70 nye stillinger.

I Holstebro er der også god grund til at være glad, da forsvarsforliget gav 240 nye arbejdspladser til byens kaserne. Dog mister Flyvestation Karup 50 ansatte.

Den maritime afdeling bliver også styrket. Korsørs Flådestation får 60 nye medarbejdere. Kasernen i Slagelse må i stedet vinke farvel til 20 mand.

Og endelig skal der 100 mand ekstra til Bornholm.