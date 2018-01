Flere jordemødre føler sig pressede i det offentlige og søger privat ansættelse. Samtidig beretter brugerforeningen Forældre og Fødsel om, at flere vordende forældre opsøger private tilbud for at vide sig sikre på en god behandling.

Det skriver Avisen.dk.

»Der er en mærkbar stigning i jordemødre med hel eller delvis privat praksis. Vi ser både en stor interesse for faglig udvikling og for gode jordemoderydelser fra jordemødre selv og fra de familier, der efterspørger mere end de offentlige tilbud rummer,« siger Lillian Bondo, formand hos Jordemoderforeningen til mediet.

»Jeg kan helt sikkert anbefale Babyteamet«

Jordemoderforeningen har ikke nøjagtige tal over privatansatte jordemødre, da ikke alle private aktiviteter bliver registreret, og nogle privatansatte heller ikke bliver i foreningen. Men foreningen anslår, at der er omkring 50 jordemødre ansat i privat lægepraksis og 100, der på anden vis er beskæftiget i det private. Der er i alt 2.700 jordemødre i Danmark.

Det er bl.a. stigende travlhed og store belastninger på arbejdet, der får jordemødrene til at søge mod det private. Ifølge tilsynsrapporter hos Arbejdstilsynet beretter nogle jordemødre, at de i højere grad har svært ved at leve op til den behandling, som forældrene bør få.

De vordende forældre søger også i højere grad mod de private tilbud, fortæller foreningen Forældre og Fødsel.

»Jeg har fået flere henvendelser fra gravide kvinder i hovedstadsområdet, der fortæller, de først ser en jordemoder til en individuel konsultation, når de er i uge 28 (næsten 7 måneder henne, red.), og derfor bruger private tilbud som scanninger for at se med egne øjne, at den lille har det godt,« siger Birgitte Halkjær Storgaard, formand i foreningen Forældre og Fødsel.

Hun fortæller, at flere af brugerne benytter sig af private tilbud, og at det efterhånden er et fast tema i terminsgrupper på sociale medier.