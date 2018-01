Pressede sygeplejersker kan fraskrive sig ansvar ved fejl på sygehus: »Det er et nødråb«

Det er kommet så langt ud, at sygeplejerskerne har en reel frygt for, at der kan ske noget uforsvarligt under deres vagt på Holbæk Sygehus.

Sådan lyder vurderingen fra fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på sygehuset, Annette Møller.

Sov godt - vi har travlt: Overbelægning på intensiv betød mere beroligende medicin

Ifølge hende mangler der i øjeblikket op mod 35 sygeplejersker på hospitalets medicinske afdeling.

Det er en af hovedårsagerne til, at sygeplejerskerne på afdelingen nu kan sende en mail til hospitalets ledelse, hvis de mener, at der er for mange patienter og for lidt personale.

Det skriver TV Øst.

Den såkaldte »fralæggelseserklæring« betyder, at sygeplejerskerne kan fralægge sig ansvaret for deres arbejde med en mail med følgende ordlyd:

»Jeg kan se, at der ikke er tilstrækkelige personalemæssige og fagligt relevante ressourcer til stede her ved min vagt den x.x.2018, kl. xx-xx. Det er derfor min vurdering, at jeg ikke i min pleje og behandling kan leve op til den omhu og samvittighedsfuldhed, som jeg burde. Jeg er desuden bekymret for, om ressourcesituationen har konsekvenser for patientsikkerheden.«.

Offentligt ansatte viser lønsedlen: »Sygeplejerske siden 1991... Hvor er lønfesten?«

Annette Møller kalder erklæringen et »nødråb«. Samtidig slår hun fast, at den kun skal tages i brug i ekstreme tilfælde.

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen erkender, at personalet er presset, men slår fast, at han fortsat forventer, at »personalet tager ansvar for de patienter, der er indlagt«.

Direktøren tog med overlægen på nattevagt: »Jeg er blevet klogere«

Han understreger samtidig, at ledelsen kæmper for at ansætte flere medarbejdere til sygehuset.

Dansk Sygeplejeråd har tidligere i januar indberettet Holbæk Sygehus' medicinske afdeling til Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af overbelægning på afdelingen.