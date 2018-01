Legoland lukker modelafdeling i Billund

20 medarbejder mister deres arbejde, når Legoland i Billund inden længe lukker forlystelsesparkens modelafdeling.

Det skriver lokalmediet BillundOnline.dk.

Afdelingen nedlægges frem mod sommerferien.

»Årsagen er, at efterspørgslen på Lego modeller er størst i Asien og Nordamerika, hvor de nye Legoland-parker anlægges, og det giver mest mening at have modelbyggerne siddende tæt på disse markeder. Det har været en svær beslutning, og vores fokus er nu på at hjælpe de berørte medarbejdere videre,« siger Kasper Tangsig fra Legoland Billunds PR-afdeling.

Der er allerede fundet plads til to af medarbejderne i andre afdelinger i Billund, oplyser han.

Modelafdelingen står for at bygge modellerne, som kan ses i Legolands berømte Miniland. Der er altså ikke tale om, at selve miniatureparken lukker.

Legoland i Billund har ca. 250 fastansatte medarbejdere. I øjeblikket søger forlystelsesparken 500 nye sæsonmedarbejdere til 2018-sæsonen.

Netop i år fejrer Legoland i Billund 50 års fødselsdag.