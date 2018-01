Flertal vil ligesom DF have danske navne på uddannelser

Dansk Folkeparti vil have regeringen til at komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at danske uddannelsesinstitutioner også får danske navne.

Navne som "University College" og "BornPro" skaber nemlig mere forvirring end de danske betegnelser "professionshøjskole" og "produktionsskole".

Sådan lyder det fra DF's kultur- og folkeskoleordfører, Alex Ahrendtsen, der står i spidsen for partiets forslag til en folketingsbeslutning.

Et lille flertal af danskerne støtter op om idéen om danske navne til uddannelsesinstitutionerne.

Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Ritzau blandt 1017 repræsentativt udvalgte danskere.

Her svarer 53,7 procent, at uddannelsesinstitutionerne bør have danske navne.

23 procent ønsker engelske navne, mens 23,3 procent svarer "ved ikke".

Men regeringen ønsker ikke at begynde at lovgive på området.

Sådan lød det fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), da Dansk Folkepartis forslag fredag blev debatteret i Folketingssalen.

- Regeringen er enig i, at det er vigtigt at værne om det danske sprog, og at uddannelsesinstitutioner skal anvende et navn, som er genkendeligt og retvisende. Men det er bestyrelserne, der beslutter navnene på uddannelsesinstitutionerne.

- De kender deres elever og uddannelser og er derfor bedst til at vurdere, om deres navn er genkendeligt, sagde Søren Pind fra talerstolen.

Han slog samtidig fast, at regeringen ikke støtter Dansk Folkepartis forslag.

1. august sidste år skiftede University College Sjælland navn til Professionshøjskolen Absalon.

Ifølge rektor Camilla Wang skulle navneskiftet bidrage til at skabe en skarpere profil og større genkendelighed.

- Det nuværende skaber ofte forvirring om, hvad vi egentlig hedder. Nu kalder vi os det, vi er - en professionshøjskole, sagde hun dengang til Lolland-Falsters Folketidende.