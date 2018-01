Ali Parnian om brandstiftelsesanklager: »Jeg er uskyldig«

»Jeg blev frikendt i byretten. Jeg er uskyldig. Sagen ligger flere år tilbage, og den har intet med sagen om hærværk og afpresning mod mig at gøre.«

Sådan lyder det i en kommentar til Ekstra Bladet fra den hærværksramte bageriindehaver, Ali Parnian, efter det torsdag er kommet frem, at han er tiltalt i en tidligere sag om brandstiftelse af en BMW i Værløse den 10. november 2016.

Anklager kræver fængsel og udvisning til hærværksramt bager

19-årige Ali Parnian blev frifundet for brandstiftelsen ved en dom i retten i Lyngby den 3. oktober 2017, hvor en af hans venner tilstod brandstiftelsen og blev idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste. Derudover fik han en såkaldt betinget udvisning.

Den dom har Statsadvokaten i København dog valgt at anke. Ud over påstanden om fængselsstraf kræver anklagemyndigheden en udvisning af Parninan.

Ikke en krone er udbetalt: Abildgaard vil undersøge muligheden for at annullere indsamling

Ali Parnian fik danskernes opmærksomhed og sympati, da man i en overvågningsvideo kunne se hans bageri blive smadret med køller af maskerede gerningsmænd.

Det fik den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard til starte en indsamling for den hærværksramte bageriindehaver af Kaj Bageri i Tingbjerg.

En indsamling, som var nået op på knap 472.000 kr., da Abildgaard og indsamlingskomitéen besluttede at lukke den.

Torsdag har Mette Abildgaard nu gjort det klart, at hun nu undersøger muligheden for at annullere indsamlingen og tilbagebetale pengene - selvom hun understreger, at hun afventer politiets efterforskning.

Sagen bliver afgjort i Østre Landsret fredag.