En let og smidig måde at udlevere hjælpemidler på. Eller en enkel og ubureaukratisk metode til at udbetale kontanthjælp og dagpenge.

Blot et par idéer blandt de 800 konkrete forslag om fjernelse og forenkling af love og regler, som er dumpet ind i regeringens mailboks under overskriften ”Fjern en regel”. Forslagene fra borgere og medarbejdere er rullet ind siden kampagnens start den 1. oktober og skal indgå i regeringens højt profilerede sammenhængsreform, der har som mål at afbureaukratisere den offentlige sektor.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) glæder sig over de mange forslag:

»Vi hører ofte, at der er alt for meget bureaukrati i den offentlige sektor, men det er sjældent, at der peges på konkrete steder, hvor vi kan sætte ind. Hvis det skal lykkes at få afskaffet noget af bureaukratiet, har vi derfor brug for konkrete input fra bl.a. borgere og medarbejdere, der ved, hvor skoen trykker,« siger hun.

Ikke mindst på beskæftigelses- og sundhedsområdet er der kommet mange forslag til forenkling, og når medarbejderne har været flittige ved tasterne, skyldes det formentlig, at regeringen har indgået partnerskab med en lang række organisationer – f.eks. Dansk Sygeplejeråd, Foa og Dansk Socialrådgiverforening – for at få ryddet op i regeljunglen.

Kampagnen kører til den 1. februar, så der er plads til flere forslag, som derefter behandles i de enkelte ministerier. Til slut vurderer regeringen, om reglerne kan undværes eller udtyndes.