Derfor bliver hpv-vaccine ikke gratis for alle drenge

Hidtil har tilbuddet om gratis hpv-vacciner kun gjaldt for piger, men mænd kan også blive ramt af den smitsomme hpv-virus, som i værste fald kan blive til analkræft.

Derfor får homo- eller biseksuelle drenge nu også mulighed for at blive gratis vaccineret mod hpv-virus, hvis de er mellem 15 og 20 år gamle.

Det sker som et nyt pilotprojekt i forbindelse med regeringens kræftplan IV og har til formål at forebygge hpv-infektion hos drenge, der er til drenge. Risikoen er nemlig særligt høj for mænd, der dyrker sex med mænd.

Det nye tilbud Den 1. februar lancerer Sundhedsstyrelsen et midlertidigt tilbud om gratis HPV-vaccination til drenge mellem 15 og 20 år, der er tiltrukket af drenge.

Vaccinationen gives i form af tre doser, og det første stik skal gives senest d. 30. juni 2018. De to sidste vaccinationer kan man få til og med d. 31. december 2018.

Man kan blive vaccineret hos egen læge eller på en af AIDS-Fondets Checkpoint-klinikker i Aarhus, Odense og København.

HPV er et meget smitsomt virus, som man kan blive smittet med, når man har sex. De fleste drenge og piger vil i løbet af deres liv blive smittet med HPV, og i langt de fleste tilfælde bekæmper kroppen selv hpv.

Virussen kan dog forårsage kønsvorter og en række kræftsygdomme hos både mænd og kvinder. HPV-vaccinen er godkendt til at forebygge nogle af disse HPV-relaterede kræftsygdomme, nemlig livmoderhalskræft, kræft i skeden, kræft i kvinders ydre kønsorganer og analkræft. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men hvis hpv-vaccinen er så god, hvorfor så ikke tilbyde den til alle borgere uanset køn og seksualitet?

Dels vil det koste en hel del ekstra.

Dels er behovet relativt lille, forklarer Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

»Sundhedsmyndighederne er foreløbig landet på, at det er for stort et skridt at vaccinere alle drenge for et relativt lille antal analkræfttilfælde,« siger hun.

»Indtil videre siger vi også, at man skal koncentrere sig om drenge, der kommer til at have sex med mænd, fordi de ikke bliver beskyttet mod analcancer via flokimmuniteten,« tilføjer hun.

Gamle vacciner beskytter måske også mod mange andre sygdomme

Flokimmunitet betyder, at smittegraden i befolkningen er så lav - fordi mange i befolkningen er vaccineret - at også dem, som ikke har fået vaccinen reelt er beskyttet.

Hvis de fleste piger er vaccineret, er de heteroseksuelle drenge altså også beskyttet indirekte. Men det gælder ikke for de mænd, som har sex med mænd.

Speciallæge: Drenge bør HPV-vaccineres

Hpv-vaccinen menes at beskytte mod andre kræftformer såsom hoved/hals-cancer, og derfor anbefaler flere læger ifølge Mette Lolk Hanak at udbrede vaccinen til drengene.

Men vaccinen er endnu ikke undersøgt og godkendt til de kræftformer, selvom der er en del, der tyder på, at den har en effekt, fortæller Mette Lolk Hanak.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge sagen nærmere.

Indtil der er nyt, gælder det foreløbige tilbud altså kun homo- eller biseksuelle drenge. De kan fra 1. februar blive vaccineret hos egen læge eller hos Aids-Fondet i enten Aarhus, Odense eller København.

Men kravene for at få en gratis vaccination er tilsyneladende ikke voldsomt skrappe.

Når man kommer op til lægen, vil lægen fortælle, at tilbuddet er til drenge, der er til drenge, og spørge, om drengen befinder sig i målgruppen. Hertil skal man blot svare ja eller nej, oplyser Sundhedsstyrelsen. Lægen vil ikke stille yderligere spørgsmål om seksualitet, seksualpartnere og lignende.

Der er også mulighed for at forblive anonym. Når man er under 18 år, skal forældrene som udgangspunkt informeres og inddrages, før man bliver vaccineret. Men hvis man ikke ønsker, at forældrene får besked, kan man sige det til lægen, som så skal »konkret tage stilling til, om det i din situation er nødvendigt at inddrage dine forældre,« skriver Sundhedsstyrelsen i pjecen Drenge som elsker drenge.

En god snak med lægen får skeptikere til at vaccinere deres børn

Analkræft rammer hvert år ca. 40 danske mænd, og ifølge Kræftens Bekæmpelse har mænd, der dyrker sex med mænd, mindst 30 pct. større risiko for at udvikle kræfttypen end heteroseksuelle mænd.

Ikke mindst derfor bakker Kræftens Bekæmpelse op om det nye tilbud om gratis hpv-vacciner.

»Det vil kunne nedsætte antallet af analkræfttilfælde i denne gruppe, så der er et rigtig godt forebyggelsespotentiale i projektet,« siger Mette Lolk Hanak.

Nyheden om den gratis vaccine kommer samtidig med, at Statens Serum Institut kan berette om et regulært boom i antallet af kvinder, der bliver hpv-vaccineret. Fra 2016 til 2017 er antallet fordoblet fra godt 15.000 til næsten 31.000 kvinder, der begyndte på vaccinen.

Hpv-vaccinen er populær igen: Dobbelt så mange piger blev vaccineret i 2017

Stigningen tilskrives bl.a. en række nye videnskabelige studier, som understøtter vaccinens effekt og sikkerhed, og at kampagnen »Stop hpv« har haft god luft under vingerne på bl.a. sociale medier.

»Det er meget positivt, at vi nu ser denne store stigning i tilslutningen til hpv-vaccinationsprogrammet. Det er udtryk for, at forældrene igen har opmærksomheden rettet på hovedformålet med vaccination nemlig at forebygge livmoderhalskræft hos deres døtre,« siger afdelingslæge på seruminstituttet Palle Valentiner-Branth.