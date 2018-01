Hpv-vaccinen er populær igen: Dobbelt så mange piger blev vaccineret i 2017

Efter en årrække hvor hpv-vaccinens potentielle bivirkninger og beretninger om svimmelhed, hovedpine eller lammelser som følge af stikket har fyldt medierne, synes tilliden at være vendt tilbage.

Ifølge Statens Seruminstitut var der således dobbelt så mange piger, der påbegyndte vaccineprogrammet i 2017 som året før.

I alt fik 30.974 piger det første stik sidste år mod 15.237 i 2016.

Unge homo- og biseksuelle kan få gratis hpv-vaccine i år

Faktisk skal man helt tilbage til 2012 for at finde en større opbakning til vaccineprogrammet. Da blev 31.794 piger vaccineret.

»Det er meget positivt, at vi nu ser denne store stigning i tilslutningen til hpv-vaccinationsprogrammet. Det er udtryk for, at forældrene igen har opmærksomheden rettet på hovedformålet med vaccination nemlig at forebygge livmoderhalskræft hos deres døtre,« udtaler afdelingslæge Palle Valentiner-Branth fra Statens Seruminstitut.

Flugt fra hpv-vaccinen bekymrer forskerne Kun hver fjerde pige født i 2003 har indtil nu fået hpv-vaccinen, som skal forhindre bl.a. livmoderhalskræft.

Hpv-vaccinen blev en del af danske børnevaccinationsprogram i 2009 - dog kun for piger. I november 2017 blev en ny og bredere dækkende hpv-vaccine indført i børnevaccinationsprogrammet.

Sundhedsstyrelsen har ifølge Politiken besluttet også at tilbyde gratis hpv-vacciner til bi- og homoseksuelle mænd i alderen 15 til 19 i løbet af 2018.

De første hpv-vaccinerede kvinder er kræftfri 12 år senere

Hpv-virussen kan nemlig også overføres, når mænd har sex med hinanden, og det kan det i værste fald føre til analkræft.

Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at ca. 40 mænd årligt får konstateret analkræft. For mænd, der dyrker sex med andre mænd, er risikoen for at få kræftsygdommen 30-40 gange større.