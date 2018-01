Forsikringsbranche: Ingen sorte pletter på landkortet

Der er ikke sorte pletter på det danske forsikringslandkort, hvor man får nej til at tegne en forsikring.

Det siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Jeg har her til formiddag været i kontakt med flere selskaber, som samstemmende fortæller mig, at der ikke er geografiske områder i Danmark, hvor man ikke kan tegne en forsikring, siger han.

Meldingen kommer i kølvandet på sagen om den hærværksramte bager fra Tingbjerg, der angiveligt ikke har kunnet tegne forsikring og få skaderne dækket.

Det betyder, at han selv må dække omkostningerne for det hærværk, han har været udsat for, fordi han ifølge sin egen forklaring har afvist at betale beskyttelsespenge.

Hans Reymann-Carlsen kan ikke udelukke, at bageren og caféejeren har stødt panden mod en mur hos enkelte selskaber.

Men det generelle billede er ifølge underdirektøren, at der er selskaber, som tilbyder dækning i alle hjørner af landet.

- Vi har heldigvis mange konkurrerende forsikringsselskaber i Danmark, og jeg har ikke talt med dem alle.

- Men dem, jeg har talt med, vil gerne tegne forsikring.

- Det er ikke det samme, som at man kan få det i alle selskaber. Men der er selskaber, der gerne vil tegne forsikringer - også for forretninger i udsatte boligområder, siger Hans Reymann-Carlsen.

Forsikringer i områder med høj risiko for skader vil ifølge underdirektøren være dyrere end i områder med lav risiko.

- Der er en sammenhæng mellem pris og risiko, sådan er det for alle forsikringer. Nogle steder er der højre risiko, og så kan prisen eller selvrisikoen være højere disse steder i forhold til andre, siger han.

SF foreslår ifølge TV2.dk en statslig forsikringsordning, der kan træde til og dække udgifter som følge af hærværk efter afpresning og krav om beskyttelsespenge.

Men det forslag finder Hans Reymann-Carlsen overflødigt, da det ifølge underdirektørens opfattelse kan lade sig gøre at tegne forsikring i alle dele af landet.