Politiker starter støtteindsamling efter hærværk mod bageri

Flere politikere reagerer med støtteerklæringer, efter at en bager i Tingbjerg i det nordvestlige København har fået sin virksomhed smadret.

Hærværket skyldes ifølge ejeren, Ali Parnian, at han nægter at betale de beskyttelsespenge, han er blevet opkrævet.

De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, har på Facebook taget initiativ til en indsamling til fordel for den hærværksramte mand.

- For mig handler det om at vise opbakning til en mand, der har truffet et virkelig modigt valg, nemlig at sige nej til afpresning, forklarer Mette Abildgaard.

Bager fik smadret butik efter krav om beskyttelsespenge

Det var i første omgang meningen, at indsamlingen bare skulle dække en buket blomster og en æske chokolade.

Men det er gået over al forventning, lyder det fra politikeren.

- Her mandag formiddag har vi rundet 15.000 kroner fra 450 bidragydere. Så jeg kommer nok ikke til at sende alle pengene til ham i form af en buket blomster, siger Mette Abildgaard.

Hun vil overveje, om nogle af pengene på en eller anden måde kan bruges til at få Ali Parnian til at genopbygge sin forretning.

Kalder sagen også på politiske initiativer, sådan som du ser det?

- Først og fremmest skal vi sikre, at de ansvarlige bliver fundet. Og så er jeg spændt på at høre, om der er tale om et generelt problem i Tingbjerg.

- Ali har peget på, at han og hans forretning ikke kunne blive forsikret. Hvis det er sandt, er det helt absurd. Hvis der er steder i Danmark, hvor man ikke kan blive forsikret, så er det noget, vi må se på, siger hun.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tilkendegivet sin støtte til bageriejeren.

- Vanvittige billeder. Mage til afstumpet adfærd.

- Jeg sender de allervarmeste tanker til Ali, der på få sekunder har fået smadret sin livsdrøm af maskerede kujoner, skriver ministeren på Facebook.

Sagen er blevet anmeldt til Københavns Politi, der nu efterforsker sagen.

I 2012 blev en café på Nørrebro udsat for afpresning. Caféejeren sagde nej, og det førte til, at vinduespartierne blev smadret.

Sidste år blev flere butikker og restauranter i Odense udsat for afpresning og truet til at betale beskyttelsespenge til kriminelle bander.