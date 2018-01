Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande fylder mere i landets ghettoer og er nu på det højeste niveau, siden ghettolisten blev indført i 2010.

Især de seneste fem år er andelen af indvandrere vokset markant. I 2013 var andelen på 56,5 pct., mens den i 2017 var 66,5 pct., viser tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Tallene fra styrelsen viser også, at kriminaliteten er faldet, mens andelen af folk uden for arbejdsmarkedet stort set er uændret.

Politikere kalder udviklingen problematisk.

»Andelen af indvandrere i ghettoerne skal ned. Vi kan jo se, at selvforsørgelsen for ikkevestlige er lav, og kriminaliteten blandt unge er høj,« siger Venstres socialordfører, Carl Holst, der dog er glad for, at antallet af ghettoer i 2017 blev nedbragt primært på grund af et fald i kriminaliteten.

Martin Henriksen, udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti, mener, at ghettokriterierne bør genovervejes.

»Det er et problem. Andelen af folk med ikkevestlig baggrund bør spille en større rolle, når man skal vurdere, hvilke boligområder der skal karakteriseres som en ghetto,« siger Martin Henriksen.

Han er enig i, at det er positivt, at kriminaliteten falder, men:

»Jeg tror, det hænger sammen med, at politiet har haft fokus på den rå kriminalitet, hvor flere nu er bag lås og slå. Men derudover hører vi også om politiet, som ikke kan arbejde i ghettoområder,« siger Martin Henriksen.

Ditte Marie May bor i den udskældte ghetto: »Vi har også et juletræ herude« Tidligere regeringer har satset massivt på alsidighed i ghettoerne. Alligevel vokser andelen af indvandrere. Bispeparken er ingen undtagelse, men bliver alligevel kaldt en succes.

Integrationsordfører hos Socialdemokratiet Mattias Tesfaye mener, at man skal gå hårdere til værks i forsøget på at få spredt indvandrere.

»Måske skal vi bare gå lidt mere kontant til værks, end vi havde forestillet os tidligere. I Tingbjerg bygger man eksempelvis andelsboliger inde i ghettoområdet. Man kunne også overveje at tage en hel blok og sælge den som ejerlejligheder, simpelthen for at sprede folk mere,« siger Mattias Tesfaye.

Han mener, at ghettoerne i forhold til demokratiske værdier er »kommet længere væk fra fornuftig integration og tættere på parallelsamfund«. Og derfor skal indvandrere spredes mere end i dag.

»Kulturkampen for de demokratiske værdier får mere vind i sejlene, hvis udfordringerne er spredt,« siger han.