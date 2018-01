Forening: Over 80 pct. af danskerne er imod omskæring af børn - hvad venter politikerne på?

Hele 83 pct. af danskerne siger i en måling foretaget af Megafon for TV 2, at de støtter et forbud mod omskæring af drengebørn.

Det burde få politikerne til at reagere og ændre loven, så det bliver gjort ulovligt for raske børn under 18 år at blive omskåret, mener Lena Nyhus, som er forkvinde for foreningen Intact Denmark, der arbejder mod omskæring af børn.

Hun kan ikke forstå, hvorfor politikere fra blandt andet Dansk Folkeparti og Alternativet mener, at Etisk Råd nu bør tage spørgsmålet om omskæring af drengebørn op, inden det kan behandles politisk, som begge partier har foreslået overfor TV 2.

»De skal vende hver en sten. De skal gå lidt grundigere til værks, end vi politikere har tid til. Vi kan få nogle nye synspunkter alt efter, hvem det er, der sidder der. Og når vi får deres anbefalinger, kan vi også få en debat om det, og det er vigtigt, at vi får det talt igennem,« sagde sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti Liselotte Blixt til mediet.

Men Lena Nyhus mener ikke, at det er nødvendigt at vente på Etisk Råd, før man reagerer politisk:

»Danmark er tilsluttet både Børnekonventionen og Bioetikkonventionen. Det eneste vi mangler, er modige politikere, der vil kæmpe før børns rettigheder i Folketinget. Over 80 pct. af befolkningen går ind for en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske børn - uanset køn. Nu mangler vi bare handlekraft fra politikerne. Emnet er i bund og grund ret simpelt: Man skærer da ikke i raske børn,« siger hun.

I Etisk Råd er der uenighed om, hvad man bør gøre ved problemet, men der er dog flere medlemmer, der mener, at man bør tage problematikken op.

Omskæring af drenge Omkring en tredjedel af hele verdens mænd er omskårede.

Det skønnes, at der foretages 1000-2000 rituelle omskæringer af drenge hvert år i Danmark.

Omskæring er forbeholdt læger. Mange får det gjort på private klinikker, da rituel/kulturel omskæring ikke tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen.

Er drengen under 15 år, skal der foreligge informeret samtykke fra dem, der har forældremyndigheden over barnet. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

»Jeg synes ikke, at man skal lave forbud mod drengeomskæring. Det er ikke, fordi jeg synes, det er en god ide, at man skærer i små drengebørn, men jeg mener ikke, at et forbud er vejen frem,« siger Signild Vallgårda, der er professor på Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd til TV 2.

Lena Nyhus påpeger, at Etisk Råd får flere gange tidligere har diskuteret omskæring af raske drengebørn, uden der er kommet noget ud af det.

»At begynde at kræve, at Etisk Råd skal se på emnet, det er bare en syltekrukke i forhold til rent faktisk at få taget det op i Folketingssalen. Når vi har over 80 pct. af befolkningen, som ønsker, at der indføres en aldersgrænse, så burde vores Folketingsmedlemmer i et repræsentativt demokrati som absolut minimum tage det op,« siger Lena Nyhus.

Omskæring af drengebørn er ikke ulovligt i dag. Det bliver typisk gjort af religiøse årsager inden for blandt andet jødedommen og Islam.

Sundhedsstyrelsen udarbejdede en vejledning i 2013, hvor det fremgår, at man ser omskæring som et »operativt indgreb,« der er forbeholdt læger. I et notat fra styrelsen samme år fremgår det desuden, at »der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn.«

Lena Nyhus pointerer, at der netop er en række sundhedsfaglige organisationer, der har erklæret, at de er imod omskæring af raske børn under 18 år. På den liste optræder blandt andet Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Selskab for Almen Medicin, Jordemoderforeningen og Lægeforeningen.

Netop Lægeforeningen skriver blandt andet i deres erklæring mod indgrebet, at:

»Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.«

Også Red Barnet skriver i en erklæring, at man bør »stoppe rituel omskæring af raske børn,« som organisationen også mener, går imod FN's Børnekonvention.

Men kan det ikke være stigmatiserende for børn ikke at blive omskåret, hvis deres familie og religion går meget op i det?

»Selvfølgelig er der da en risiko for, at nogen vil reagere negativt overfor børn, som ikke er blevet omskåret. Men der må man sige, at hvis andre børn eller voksne reagerer på den måde, at de mobber eller stigmatiserer et barn for en beslutning, som ligger uden for deres rækkevidde, så er det mobberne, vi må sætte ind imod,« siger hun og fortsætter:

»Hele idéen om, at vi skal skære børnene til for at undgå mobning, den er forrykt i vores øjne.«