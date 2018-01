V og K undrer sig over udflytningskritik på offentlige sider

Berørte chefer og medarbejdere må hjertens gerne udtrykke kritik af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

Men det skal ikke ske via offentligt ejede hjemmesider.

Sådan lyder kritikken fra ordførere fra regeringspartierne Venstre og Konservative.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

På hjemmesiderne for Dansk Sprognævn og Innovationsfonden, der skal flytte til henholdsvis Bogense og Aarhus, er det nemlig tydeligt, at ledelsen ikke er tilfreds med udflytningen.

Eksempelvis udtaler Jens Maaløe, formand for Innovationsfonden, sig således til fondens hjemmeside:

- Ved en flytning af fonden vil det sandsynligvis betyde et farvel til mange af fondens erfarne og højt specialiserede medarbejdere.

- Dette tab af viden vil for en længere periode sætte Innovationsfondens arbejde under et stort pres, så vi risikerer, at vigtig samfundsudvikling bliver forsinket, siger han.

Men det er "upassende" at bruge offentlige hjemmeside til den slags ytringer, mener Thomas Danielsen, der er Venstres ordfører i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser.

- Ingen har sat spørgsmålstegn ved det de gange, hvor man har centraliseret arbejdspladser og flyttet dem til København.

- Men når arbejdspladser flyttes ud i landet, føler man sig pludselig som et særligt offer. Det er i den grad upassende at påtage sig sådan en offerrolle og bruge en offentlig hjemmeside til politiske ytringer, siger Thomas Danielsen til Kristeligt Dagblad.

Også De Konservatives ordfører på området, Anders Johansson, undrer sig over, at offentlige hjemmesider på den måde er blevet platform for en kritik af staten.

- Det hører ingen steder hjemme. Det er deres arbejdsgivere, staten, der har valgt at flytte arbejdspladser ud, og så må man være loyal, siger han.

Foruden Innovationsfonden bruger Dansk Sprognævn sin hjemmeside til at kritisere udflytningen af arbejdspladser.

- Jeg er bange for, at det bliver en overordentlig vanskelig opgave at få et højt specialiseret forskningsmiljø som Sprognævnet til at fungere i Bogense, og jeg er meget spændt på at høre, hvilke faglige vurderinger der ligger til grund for beslutningen, skriver sprognævnets direktør, Sabine Kirchmeier.