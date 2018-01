Fakta: Her er Årets Ord siden 2008

Årets ord er blevet kåret siden 2008. I år blev det ordet kvindelandsholdet, som radioprogrammet "Klog på Sprog" på P1 sammen med Dansk Sprognævn valgte.

Her er listen over de ord, som er kåret, og nogle af de ord, som var tæt på at blive valgt, og som kendetegner de pågældende år:

* 2008: Udlændingeservice.

* Andre ord fra samme år: Stein Bagger, leasingkarrusel, poke, olympisk bryllup, waterboarding, visitationszone.

* 2009: Lømmelpakke.

* Andre ord fra samme år: Lømmelfængsel, klimafængsel, klimabølle, klimatopmøde, perle, friværdisorgasme, max, stener, nedern, kirkeasyl, finanskrise, CO2-neutral.

* 2010: Vuvuzela.

* Andre ord fra samme år: Kødklister, hjælpepakke, askesky, WikiLeaks, udkantsdanmark, sparekniv, cafépenge, hjertestarter.

* 2011: Arabisk forår.

* Andre ord fra samme år: Spindoktor, assimilation, vejvrede, fedtafgift, tilbagerulningsreform, villyarder, kickstarte, løftebrud, fattigdomsydelse, mobbepolitik.

* 2012: Stenalderkost.

* Andre ord fra samme år: Løftebrud, akutjob, skodjob, fattigkarina, ballonpenge, samfundssind, omstillingsparat, fremadrettet, hipster, 20-20-plan, ny nordisk, grødtrend.

* 2013: Undskyld.

* Andre ord fra samme år: Bilagsrod, bybi, stormturist, hashtag, gastroseksuel, partihopperi, kønskrans, præmieperker, ghettodigter, stormturisme, selfie, "en Allan", "omg.", seriøst, svingdørsregering, twerking, snap, yolo.

* 2014: MobilePay.

* Andre ord fra samme år: Nødløgn, girafgate, Jensen, gardenguerillas, byhaver, regnbueaktivist, Marius, konkurrencestat, spornoseksuel, gør-det-selv-frifindelse, IS.

* 2015: Flygtningestrømme.

* Andre ord fra samme år: Befolkningskløft, deleøkonomi, flygtningestrømme, fredsring, godhedsselfie, grænse, klimaaftale, lovstorm, migrant, rumviking, venligboerne.

* 2016: Danskhed.

* Andre ord fra samme år: brexit, smykkelov, dansker, eliten, faktaresistens, postfaktuel, prekariatet, skam, hævnporno, topskat, trumpisme, disruption, rotterede, neger.

2017: Kvindelandshold

Andre ord fra samme år: Disruption, kvotekonge, krænkelseskultur, fake news, #Metoo, bandekrig, Bitcoin, dab, grønlænderstiv, clickbait.

Kilde: Sproglaboratoriet, DR.