Der var hård kamp om titlen.

”Kvotekonge” blev nummer tre, ”disruption” nummer to, men årets ord 2017 blev ”kvindelandsholdet”.

Det danske kvindelandshold i fodbold med Nadia Nadim i truppen – for nylig kåret til årets dansker – satte så tydeligt et aftryk på 2017, at ”kvindelandsholdet” løb med titlen, da Dansk Sprognævn og P1-programmet ”Klog på Sprog” fredag afgjorde den årligt tilbagevendende begivenhed.

Begrundelsen var blandt andet, at kvindelandsholdet, som vandt sølv ved EM i Holland, førte an i at gøre kvindefodbold populært herhjemme. Og så markerer det en succeshistorie for kvinder, hvor #MeToo, som også har fyldt meget og var med i opløbet, har en kedeligere baggrund.

Årets ord siden 2008 2008: Udlændingeservice

2009: Lømmelpakke

2010: Vuvuzela

2011: Arabisk forår

2012: Stenalderkost

2013: Undskyld

2014: Mobilepay

2015: Flygtningestrømme

2016: Danskhed

Tine Gøtzsche, vært på TV Avisen og medlem af juryen, bragte ordet i spil og fik altså overbevist de øvrige jurymedlemmer i den direkte udsendelse.

»Jeg synes, at det er skønt, at noget af det, der har fyldt allermest i 2017, nemlig kvinder, slår igennem i det her. Uden at der nødvendigvis kun er fokus på krænkelserne, på det, der er skidt, men i stedet på det, der godt, det, der fungerer,« sagde Tine Gøtzsche i udsendelsen.

500 nominerede

Danskerne har siden november kunnet indsende bud på årets ord, hvilket førte til en liste på 500 ord. Juryen kortede listen ned til 10 ord, hvor ”kvindelandsholdet” blev tilføjet under programmet.

På listen optrådte også højaktuelle ord og begreber som ”krænkelseskultur”, ”fake news”, ”bandekrig”, ”clickbait” og så det mere friskfyragtige ”grønlænderstiv”.

Ud over Tine Gøtzsche bestod juryen af direktør i Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier, seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Henrik Lorentzen, debattør Jens Philip Yazdani og Adrian Lloyd Hughes, vært på ”Klog på Sprog”.