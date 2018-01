Hjertesyg afghaner er tilbage i Danmark

Den alvorligt syge afghaner Naser Hosseini, der ellers havde fået afslag på humanitær opholdstilladelse i Danmark og var blevet tvangshjemsendt til Afghanistan sidste år, kom onsdag aften tilbage til Danmark.

Det oplyser DR, der talte med Hosseini onsdag aften. Hosseini lider af en hjertesygdom og kunne ifølge DR ikke få den nødvendige hjertemedicin i Afghanistan.

Hosseini vender tilbage til Danmark, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg V) har erkendt, at 11 alvorligt syge udlændinge kan have fået afslag på humanitært ophold i strid med en dom fra menneskeretsdomstolen.

Advokat efter Støjberg-erkendelse: »Det er dybt chokerende«

I syv af de 11 sager er udlændingen udrejst af Danmark. Og ministeriet vil gå i gang med at forsøge at opspore dem, oplyste hun på et samråd i sidste uge.

Her blev Støjberg spurgt til, om Hosseini var en af de syv. Men det ville ministeren ikke svare på med henvisning til, at det var en konkret personsag.

Den Europæiske Menneskeretsdomstol slog i december 2016 fast, at myndighederne skal undersøge, om alvorligt syge udlændinge rent faktisk har adgang til den nødvendige medicin i deres hjemland, før de sendes ud.

Det er ikke nok, at medicinen generelt set er tilgængelig i landet.

Familien håber på humanitært ophold: Ellers skal en 48-årig kvinde, der mentalt er som en treårig, udvises til Tyrkiet Zeynep Kart er vurderet til mentalt at være på niveau med en treårig. Nu vil familien kæmpe hendes sag igen.

Men Udlændinge- og Integrationsministeriet var ikke opmærksom på dommen. Og da ministeriets embedsmænd blev opmærksom på den, fejlfortolkede de dommen, lød forklaringen fra Støjberg på samrådet.

Hun forklarede videre, at det skyldtes, at embedsmændene havde travlt.