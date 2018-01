Arbejdspladsen flytter til Nakskov: »Den generelle stemning er, at mange ikke vil flytte med«

Da medarbejderstaben kort før middag blev indkaldt til et møde med direktøren, så de fleste skriften på væggen.

De var blandt de 4.000 statsligt ansatte, som skulle rykke kontorstolen væk fra hovedstaden. Og ganske rigtigt. Kl. 12.30 fik de ansatte på Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, Nota, beskeden om, at de skulle flytte fra Østerbro til Nakskov.

»Det er meget nyt, og vi har ikke fået så meget at vide om, hvordan det praktisk kommer til at foregå. Men den generelle stemning er, at mange ikke vil flytte med,« siger tillidsrepræsentant i Nota, Niels Berthelsen, til Jyllands-Posten og tilføjer, at han endnu ikke kan sige noget om det præcise tal.

»Jeg flyttede til København fra Helsingør for at få kortere til arbejde, og så virker det fjollet pludselig at skulle bruge to timer hver vej.« Michael Carlsson, it-udvikler hos Nota »Jeg flyttede til København fra Helsingør for at få kortere til arbejde, og så virker det fjollet pludselig at skulle bruge to timer hver vej.«

Han understreger, at medarbejderne ikke finder det »super attraktivt« at flytte til Nakskov, når de har både familie og karriere i København. Men mest af alt mangler medarbejderne en forklaring for, hvorfor man vælger at flytte »højt specialiserede« funktioner, lyder det.

»Man (hos Nota, red.) kan simpelthen ikke se argumentet for at gøre det. Hos Nota har vi en række specialister, som regeringen forventer, flytter med. Og hvis de ikke gør, regner regeringen med, at man kan finde nogle andre eller uddanne nogle nye. Men det er bare lidt naivt at tro, at man kan det,« siger han.

Den 38-årige it-udvikler Michael Carlsson er én af de 80 berørte medarbejdere, der nu skal flytte eller forlade sin stilling.

»Vi havde ikke fået noget at vide på forhånd, men lige før middag fik vi en besked, om at der var møde kl. 12.30, og at direktøren gerne ville tale med os, og så fik vi på fornemmelse af, hvad det handlede om,« fortæller han til Jyllands-Posten.

Michael Carlsson har arbejdet hos Nota i knap halvandet år, og selv om han ikke har børn, der skal hentes og bringes, ser han ikke frem til at skulle bruge mindst fire timer om dagen på transport.

»Jeg flyttede til København fra Helsingør for at få kortere til arbejde, og så virker det fjollet pludselig at skulle bruge to timer hver vej og anskaffe en bil - eller tre timer hver vej med offentlig transport. Så jeg vil da overveje, om jeg skal flytte med, eller om jeg hellere vil finde et andet arbejde. Umiddelbart virker det tvivlsomt. Jeg har en kæreste, og mange af fritidsaktiviteterne foregår i København, så det kræver en gevaldig omlægning af ens liv.«

Michael Carlsson beskriver stemningen blandt kollegaerne som nervøs.

»Vi ved jo intet om planerne. Der er stor uvished, vi mangler at få noget konkret på bordet, så vi har noget at tage stilling til. Går der ét år, to år eller længere, før vi skal flytte?«

Er det dit indtryk, at folk vil flytte med?

»I it-afdelingen har vi talt om, at det nok bliver svært at finde it-folk dernede, og det med at flytte med bliver nok også svært. Så kan det være, at man kan lave et sattelitkontor, eller man kan ordne noget fællesstransport derned, så man kan sidde og arbejde i en bus. Det er nogle af de ideer, som kan komme i spil. Vi må finde ud af, hvad der kan lade sig gøre.«

Men kan man finde job til sin ægtefælle, hvis man alligevel flytter? Kan man selv finde et nyt job, hvis man ønsker at skifte på et tidspunkt? Det er nogle af de spørgsmål, som går gennem medarbejdernes hoveder, forklarer tillidsrepræsentant Niels Berthelsen.

»Vi risikerer, at der er nogle specialister hos Nota, der forsvinder, hvis de vælger ikke at flytte med. Og det er rigtig ærgerligt. Man skal lige fatte, hvad det her kommer til at have af konsekvenser for ens liv,« understreger han.

Det er uklart, præcis hvornår udflytningen af Nota kommer til at blive ført ud i livet, men regeringen har understreget, at man ønsker at udflytningen skal ske »hurtigere« end sidste runde, forklarede innovationsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde onsdag.