Youtube-stjerne skal hjælpe politiet i kampen mod børneporno: »Del ALDRIG krænkende billeder«

Man skal ramme de unge der, hvor de er.

Derfor forsøger politiet nu af alternative kanaler at få budskabet ud om, at det er ulovligt at dele sexkrænkende billeder på internettet.

Det gør de gennem den 19-årige youtuber Rasmus Brohave, som i en ny kampagne hjælper politiet med at sætte fokus på problemet.

Politiet sigter over 1.000 unge for at dele seksuelt krænkende videoer og billeder

»Vi kigger på, hvad der er af kanaler og muligheder for at komme ud til de unge mennesker, som er dem, der i høj grad er i fokus i forbindelse med denne kampagne. Derfor er det oplagt at bruge dem, der har et godt greb i de unge – som Rasmus Brohave har,« siger kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet, Anders Frandsen, til Jyllands-Posten.

Rasmus Brohave har gennem videoer på blandt andet sin Facebook-profil formidlet budskabet om, at unge ikke skal dele seksuelt krænkende materiale.

»Politiet har spurgt, om jeg vil hjælpe med at oplyse jer om deling af nøgenbilleder og sexvideoer. Det kan nemlig have kæmpe konsekvenser - ikke kun for personen, der bliver delt, men også for dig, som deler. Hvis personen på billedet eller videoen er under 18 år, betegnes det som børneporno,« skriver Brohave blandt andet på sin Facebook-side, hvor han samtidig deler en video, han har lavet i samarbejde med politiet.

»Husk derfor: Del ALDRIG krænkende billeder eller videoer af andre uden tilladelse og omtanke,« fortsætter han.

1004 unge sigtes for at dele sex-video: Her er konsekvensen for dem, der bliver dømt

Men det er vigtigt at slå fast, at politiet - udover brugen af de alternative kanaler - også sætter ind for at få budskabet ud på de traditionelle medier, fastslår kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet, Anders Frandsen.

»Vi er interesserede i at være til stede på alle kanaler. Vi er også på de mere traditionelle medier, men det er ikke nogen hemmelighed, at der er de unge i mindre grad - og dem vil vi gerne have fat i. Derfor kigger vi selvfølgelig på, hvordan vi bedst rammer målgrupperne med vores budskaber,« siger han.

I politiet har man ikke »for nuværende« planer om at inddrage andre youtubere eller bloggere, men man holder øje med, hvad der rører sig, ligesom politiet også selv er på både Facebook og Twitter dagligt, forklarer han.

»Nu kan vi se, at der på et par timer allerede har været 33.000 visninger og knap 200 delinger af Rasmus Brohaves opslag på Facebook, så det tyder på, at han kommer ud til en del mennesker. Men det er ikke sådan, at den indsats kan stå alene. Det er en ny kanal, men det skal også ses i sammenhæng med alt det vi gør i relation til de etablerede medier,« lyder det fra Frandsen.

Fakta: Hvad er lovligt og ulovligt når du deler billeder og videoer

Mere end 1000 unge danskere blev mandag sigtet i en sag om deling af en seksuelt krænkende video.

De fleste af dem, der er sigtet, har delt videoen et par gange. Enkelte har dog delt den flere hundrede gange. Delingerne er foregået på chatplatformen Messenger frem til efteråret 2017.

Sigtelserne er sket i hele landet, mens der er også er sigtet unge på Grønland. Kun Bornholms Politi har ikke nogen sigtelser i sagen.