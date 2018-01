Video: Byggeaffald dumpet i skov - to kilometer fra nærmeste genbrugsplads

En eller flere ukendte personer har efterladt, hvad der ligner resterne af et træskur i skovbunden i Græsted.

Resterne af vægge, tag og en enkelt dør blev angiveligt smidt i skoven Græsted Hegn nær Tulstrupvej forrige weekend.

Tankevækkende er det, at byggeaffaldet er blevet efterladt under to km fra genbrugspladsen i Højelt.

Hos Nordsjællands Politi oplyser pressekoordinator Henrik Suhr, at politikredsen tidligere har oplevet lignende dumpning af affald.

»Det ser vi med jævne mellemrum forskellige steder i politikredsen. Enten er der tale om udenlandske håndværkere, som efterlader f.eks. byggeaffald, fordi de ikke gider betale for afskaffelse af det, men det kan også skyldes andre årsager, som får personer til at vælge den løsning,« fortæller pressekoordinatoren.

Ifølge Henrik Suhr har også området omkring Esrum Sø ved Fredensborg adskillige gange været brugt som "losseplads".

Sidste uge blev der således fundet bl.a. en stol, en parasolfod samt husholdningsaffald på skrænten ved en rasteplads ved søen, skriver Helsingør Dagblad.

Ejeren af området har ifølge avisen meldt miljøsvineriet til politiet. Der blev nemlig fundet en kuvert blandt affaldet, som afslører navn og adresse på en person, der er bosiddende i Kokkedal.

Tidligere er der på stedet fundet byggeaffald, hvidevarer og sågar døde får på samme skrænt.

Billeder af byggeaffaldet i Græsted Hegn viser, at der formentlig er tale om resterne af et skur i farverne blå, hvidt og sort. De forskellige dele er blevet skåret til, så de formentlig har kunnet være på en større trailer eller en lastvogn.

Ifølge Netavisen Gribskov vil Naturstyrelsen gerne i kontakt med personer, som for nyligt har fået revet et skur ned, som passer til beskrivelsen af de efterladte bygningsdele. Styrelsen kan kontaktes på tlf. 72543200.

Miljøsvineri har udløst fængselsstraf til to bagmænd

I november sidste år blev to bagmænd på 35 og 43 år idømt fængselsstraffe på henholdsvis tre år og tre år og ni måneder for dumpning af store mængder affald.

I løbet af 2014 stod mændene således bag dumpning af 2.600 ton byggeaffald på rastepladser, parkeringspladser og en række grunde rundt om på Sjælland.

Sammen havde de to oprettet selskaber, hvor private personer kunne henvende sig, hvis de ville have revet et hus ned.

Når privatpersoner så henvendte sig, sørgede bagmændene for, at husene blev revet ned og instruerede to chauffører i at køre affaldet væk og smide det tilfældige steder. Men affaldet blev aldrig miljøbehandlet.

Retten i Glostrup dømte i 2016 de to chauffører, som havde transporteret og aflæsset affaldet for de to bagmænd.