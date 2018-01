Ekspert om sexvideosigtelser: »Når det gælder 1.000 unge, er det ikke længere en eller anden idiot et andet sted i landet«

Det er ikke fordi, at der aldrig har været sager om deling af sexvideoer eller -billeder på de sociale medier. Der kommer faktisk hele tiden nye til, og adskillige er endda endt med bødestraf.

Alligevel mener Jonas Ravn, som projektleder og oplægsholder ved Center for Digital Pædagogik samt specialist i unges mediebrug, at mandagens 1.004 sigtelser kommer til at gøre en forskel.

»Når det gælder 1.000 unge, er det ikke længere en eller anden idiot et andet sted i landet, der har gjort det, og man kan ikke feje det af som noget, der ikke har med en at gøre. Det er bredt fordelt over hele landet, og der er stor sandsynlighed for at mange vil kende en, der er blevet sigtet,« siger han.

De mange unge er blevet sigtet i 11 politikredse over hele landet for dele to videoer og et billede med eksplicit seksuelt indhold. De medvirkende på videoen var 15 år på optagetidspunktet, hvorfor de unge bliver sigtet for distribution af børneporno.

»Jeg tror også, at sagen kan have en effekt på forældrene. For nu kommer den til at køre i lang tid, og det gør, at forældre vil tænke, at de skal tale med deres teenagere om det. Det kunne jo lige så godt have været deres barn.«

Han fortæller, at der er kommet flere sager om deling af ulovligt materiale, efter at det sociale medie Snapchat er kommet til.

»Det gør ikke, at vi kan sige, at det er Snapchats skyld det hele. Det er bare nogle muligheder, som vi har fået. Snapchat har gjort det nemmere. Når man hele tiden har en telefon i hånden, er det lettere at dokumentere sine festoplevelser osv. Og så har man haft en følelse af, at det er et sted, hvor tingene forsvinder igen, men man kan jo bare lave et screenshot,« minder Jonas Ravn om.

Han fortæller, at de unge ofte er klar over, at det er moralsk forkert, men ikke har styr på juraen.

Hvad kan man gøre for at få de unge til at forstå, at det er mere end bare moralsk forkert?

»Det er jo det frustrerende, for vi kan ikke gøre så meget mere end at presse på med viden og undervisning, og så selvfølgelig aktivere forældrene til at tage snakken derhjemme, så de ikke falder fra så tidligt, som mange af dem desværre gør.«

Hvad mener du?

»Der er en del forældre, der, når deres børn bliver teenagere, tænker, at nu ved de en del mere om nettet, end jeg gør, og nu kan jeg ikke følge med længere. Man parkerer sit ansvar. Men det er vigtigt, at man fastholder snakkene om digital adfærd og tager fat om en sådan sag, når den kommer op i medierne. I stedet for at være fordømmende kan man spørge: "Hvad tænker du? Er du stødt på noget lignende?"«

»Man skal fastholde dialogen, men på en ikke-normativ måde. Hvis man kritiserer hele sit barns Instragram-flow, så møder man det ikke, hvor det er. Man er nødt til at have en forståelse og en åben snak - og lade den være løbende,« lyder opfordringen.